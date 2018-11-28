Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback tanıtıldı! İşte yeni Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından olan Mazda, yeni otomobili Mazda 3'ü Los Angeles Otomobil Fuarı'nda resmen tanıttı. Peki Mazda 3'ün özellikleri neler? İşte Mazda 3'ün fotoğrafları ve özellikleri...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 09:52:21 Güncelleme: 09:54:50
Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback tanıtıldı! İşte yeni Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback

Japon devi Mazda, yoğun teaser sürecinin ardından yeni nesil Mazda3'ü 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında resmen tanıttı.

Mazda, daha keskin ve akıcı görünen kompakt modelde yepyeni donanımlar ve SCCI (Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi) özellikli SkyActiv-X motoru sunacak.

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Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback tanıtıldı! İşte yeni Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback

Benzinli motor iskeleti üzerine kurulan fakat belli koşullarda dizeller gibi sıkıştırma ile yanma sağlayan SkyActiv-X'in gelişi duyuruldu ancak ünite hakkında herhangi bir teknik veri paylaşılmadı.

Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback tanıtıldı! İşte yeni Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback

Mazda, pazara göre yeni Mazda3'te 1.5, 2.0 ve 2.5 litre hacimli SkyActiv-G benzinli motorlar ve 1.8 litrelik SkyActiv-D dizel ünite ile satacak.

Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback tanıtıldı! İşte yeni Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback

Altı ileri manuel veya tam otomatik şanzımanla eşlenen Mazda3'lerin benzinli örnekleri emme manifoldu ve pistonlarda güncelleme görürken, dizel motorlu araçlar ise elden geçirilmiş yakıt enjeksiyon sisteminden yararlanacak. Bu arada tüm ünitelerde M Hybrid adı verilen hafif hibrit sistemi görev yapacak.

Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback tanıtıldı! İşte yeni Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback

Mazda 3'te dört çeker sistemini opsiyon olarak sunmaya hazırlanıyor, ancak bu özellik daha çok Amerikan pazarlarını hedef alıyor. Mazda, sistem detayları ile ilgili açıklamayı ise henüz yapmadı.

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