Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback tanıtıldı! İşte yeni Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback
Dünyanın en büyük otomotiv markalarından olan Mazda, yeni otomobili Mazda 3'ü Los Angeles Otomobil Fuarı'nda resmen tanıttı. Peki Mazda 3'ün özellikleri neler? İşte Mazda 3'ün fotoğrafları ve özellikleri...
Japon devi Mazda, yoğun teaser sürecinin ardından yeni nesil Mazda3'ü 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında resmen tanıttı.
Mazda, daha keskin ve akıcı görünen kompakt modelde yepyeni donanımlar ve SCCI (Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi) özellikli SkyActiv-X motoru sunacak.
İŞTE YENİ MAZDA 3 HAKKINDA AYRINTILAR...
Altı ileri manuel veya tam otomatik şanzımanla eşlenen Mazda3'lerin benzinli örnekleri emme manifoldu ve pistonlarda güncelleme görürken, dizel motorlu araçlar ise elden geçirilmiş yakıt enjeksiyon sisteminden yararlanacak. Bu arada tüm ünitelerde M Hybrid adı verilen hafif hibrit sistemi görev yapacak.