Spor otomobil üreticisi Porsche'nin ikon modeli 911'in sekizinci neslinin dünya prömiyeri Los Angeles'ta gerçekleştirildi.

Porsche'nin tasarım DNA'sını yansıtan ancak çok daha kaslı bir görünüme sahip olan yeni 911, 10,9 inçlik dokunmatik ekranlı iç mekanı ile zamanın ötesinde ve daha modern.

İŞTE YENİ PORSCHE 911 HAKKINDA DETAYLAR.