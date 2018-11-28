Porsche 911'in yeni modeli tanıtıldı! İşte yeni Porsche 911 fiyatı ve özellikleri
Dünyada bir klasik haline gelen spor araç üreticisi Porsche'un 911 modeli, yeni yüzü ile kamuoyuna tanıtıldı. İkonikleşen Porsche 911'in yeni yüzü daha modern çizgilere sahip. Otomobil meraklıları Porsche 911 hakkında tüm bilgileri çoktan araştırmaya başladı bile. İşte Porsche 911'in fotoğrafları ve özellikleri.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 13:07:45 Güncelleme: 13:57:08
Spor otomobil üreticisi Porsche'nin ikon modeli 911'in sekizinci neslinin dünya prömiyeri Los Angeles'ta gerçekleştirildi.
Porsche'nin tasarım DNA'sını yansıtan ancak çok daha kaslı bir görünüme sahip olan yeni 911, 10,9 inçlik dokunmatik ekranlı iç mekanı ile zamanın ötesinde ve daha modern.
İŞTE YENİ PORSCHE 911 HAKKINDA DETAYLAR.
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