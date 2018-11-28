Porsche 911'in yeni modeli tanıtıldı! İşte yeni Porsche 911 fiyatı ve özellikleri

Dünyada bir klasik haline gelen spor araç üreticisi Porsche'un 911 modeli, yeni yüzü ile kamuoyuna tanıtıldı. İkonikleşen Porsche 911'in yeni yüzü daha modern çizgilere sahip. Otomobil meraklıları Porsche 911 hakkında tüm bilgileri çoktan araştırmaya başladı bile. İşte Porsche 911'in fotoğrafları ve özellikleri.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 13:07:45 Güncelleme: 13:57:08
Klasik Porsche 911in yeni modeli tanıtıldı! İşte yeni Porsche 911 özellikleri

Spor otomobil üreticisi Porsche'nin ikon modeli 911'in sekizinci neslinin dünya prömiyeri Los Angeles'ta gerçekleştirildi.

Porsche'nin tasarım DNA'sını yansıtan ancak çok daha kaslı bir görünüme sahip olan yeni 911, 10,9 inçlik dokunmatik ekranlı iç mekanı ile zamanın ötesinde ve daha modern.

İŞTE YENİ PORSCHE 911 HAKKINDA DETAYLAR.

Klasik Porsche 911in yeni modeli tanıtıldı! İşte yeni Porsche 911 özellikleri

Akıllı kontrol ve şasi elemanları ile inovatif asistan sistemleri, arkadan motoruyla ünlü spor otomobilin iddiasını, ustaca ortaya koyan dinamizmini, dijital dünyanın talepleri ile bir araya getiriyor.

Klasik Porsche 911in yeni modeli tanıtıldı! İşte yeni Porsche 911 özellikleri

Geliştirilen yeni nesil turboşarjlı altı silindirli motor, 450 hp ile S modellerinde hiç olmadığı kadar güçlü.

Klasik Porsche 911in yeni modeli tanıtıldı! İşte yeni Porsche 911 özellikleri

Güç aktarımı, yeni geliştirilmiş sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ile gerçekleştiriliyor. Bunlara ek olarak ıslak zeminlerde daha da güvenli sürüş imkanı sunan Porsche Wet modu, termal kameralı Gece Görüşü Asistanı gibi yeni asistan sistemleri göze çarpan diğer özellikler.

Klasik Porsche 911in yeni modeli tanıtıldı! İşte yeni Porsche 911 özellikleri

911'in özellikleri üç özel dijital ürün ile tamamlanıyor: Porsche Road Trip uygulaması, Porsche 360+ kişisel asistan ve bireysel karbon ayak izini sıfırlamayı sağlayacak web tabanlı Porsche Impact emisyon ölçüm uygulaması.

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