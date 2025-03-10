Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Otomotiv sektöründe son yıllarda büyük bir değişim yaşanıyor. Sürücülerin manuel vitesli araçlardan uzaklaşıp otomatik vitese yönelmesi, üreticileri de yeni modellerinde manuel vites seçeneklerini azaltmaya yöneltti. Özellikle büyük şehirlerde yoğun trafik koşulları, otomatik vitesli araçların sunduğu konforu daha cazip hale getiriyor. Bu dönüşüm, manuel vitesin geleceği konusunda soru işaretleri yaratırken, sektör temsilcileri otomobil tercihlerinin nasıl şekilleneceğini tartışıyor.