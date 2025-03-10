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Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Manuel vites tarihe mi karışıyor? Otomatik vitesli araçlara olan ilgi artarken, otomobil üreticileri manuel vites seçeneğini sınırlamaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:16
Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Otomotiv sektöründe son yıllarda büyük bir değişim yaşanıyor. Sürücülerin manuel vitesli araçlardan uzaklaşıp otomatik vitese yönelmesi, üreticileri de yeni modellerinde manuel vites seçeneklerini azaltmaya yöneltti. Özellikle büyük şehirlerde yoğun trafik koşulları, otomatik vitesli araçların sunduğu konforu daha cazip hale getiriyor. Bu dönüşüm, manuel vitesin geleceği konusunda soru işaretleri yaratırken, sektör temsilcileri otomobil tercihlerinin nasıl şekilleneceğini tartışıyor.

Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Hyundai

  • 🚗 i10 – 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT1.030.000 TL
  • 🚗 i20 – 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik1.206.000 TL
  • 🚗 Bayon – 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT1.314.000 TL

Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Fiat

  • 🚗 Egea Sedan – Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR – 1.342.900 TL
  • 🚗 Egea Cross – Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction – 1.554.900 TL

Dacia

  • 🚗 Sandero Stepway – Expression Stepway Tce 90 bg CVT1.160.000 TL

Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Seat

  • 🚗 Ibiza – 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style – 1.315.000 TL
  • 🚗 Arona – 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style – 1.515.000 TL

Renault

  • 🚗 Taliant – Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 1.103.000 TL
  • 🚗 Clio – Evolution 1.0 TCe X-tronic 90 hp – 1.260.000 TL

Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Citroën

  • 🚗 C4 – 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 You – 1.510.000 TL
  • 🚗 C4 X – 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 You – 1.520.000 TL

Volkswagen

  • 🚗 Golf – 1.5 eTSI 116 PS DSG Life – 1.882.200 TL

Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

Opel

  • 🚗 Astra – 1.2 130 HP Benzin AT8 GS – 1.710.900 TL

Skoda

  • 🚗 Fabia – 1.0 TSI 115 PS DSG Premium – 1.474.900 TL
  • 🚗 Scala – Elite 1.0 TSI 115 PS DSG1.609.900 TL
  • 🚗 Octavia – Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG1.954.900 TL

Mart 2025 fiyat listesi: Otomatik vitesli en ucuz sıfır otomobiller

PEUGEOT

  • 🚗 2008 – ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT81.795.000 TL

Toyota

  • 🚗 Corolla – 1.5 Vision Plus Multidrive S1.663.000 TL
  • 🚗 Yaris Hybrid – 1.5 Hybrid Flame e-CVT1.583.000 TL

Fotoğraflar: AA

NOT: Haberimiz firmaların internet sitelerindeki fiyatlar alınarak yapılmıştır