Mart 2025 Toyota Corolla, Yaris Cross fiyat listesi güncellendi! 200 BİN TL İNDİRİM

Toyota, Mart 2025 kampanyalarını açıkladı! Toyota Corolla fiyatları tam 200 bin TL düştü ve avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle geniş ailelerin favorisi olan Corolla, şehir içi konforu, geniş iç hacmi ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyor. İşte Toyota'nın Mart ayına özel kampanyalı fiyat listesi...
🔥 TOYOTA COROLLA MART 2025 FİYAT LİSTESİ
Toyota Corolla'nın 1.5 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman özelliği, şehir içi kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. En düşük fiyatlı model olan Vision Plus, 1.463.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
📌 İşte kampanyalı Corolla fiyatları:
✅ 1.5 Vision Plus Multidrive S ➡️ 1.463.000 TL
✅ 1.5 Dream Multidrive S ➡️ 1.605.000 TL
✅ 1.5 Dream X-Pack Multidrive S ➡️ 1.620.000 TL
✅ 1.5 Flame X-Pack Multidrive S ➡️ 1.690.000 TL
✅ 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ➡️ 1.775.000 TL
🛑 Not: Bu fiyatlar, Mart ayına özel sınırlı sayıda kampanyalı fiyatlardır ve stoklarla sınırlıdır.
🌟 TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD MART 2025 FİYATLARI
Toyota'nın SUV segmentindeki popüler modeli Corolla Cross Hybrid, geniş iç hacmi ve yüksek sürüş konforuyla dikkat çekiyor.
🚙 1.8 Hybrid Flame e-CVT ➡️ 1.780.000 TL
🚙 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT ➡️ 1.848.000 TL
🚙 1.8 Hybrid Passion e-CVT ➡️ 2.032.500 TL
🚙 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ➡️ 2.173.000 TL
🚙 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT ➡️ 2.202.500 TL
🎯 TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRİD
🚗 1.8 Hybrid Flame e-CVT ➡️ 1.625.000 TL
🚗 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT ➡️ 1.865.000 TL
🔋 TOYOTA COROLLA HYBRİD FİYAT LİSTESİ
Toyota'nın çevre dostu ve yakıt tasarruflu Corolla Hybrid modelleri de Mart ayına özel kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte Corolla Hybrid fiyatları:
🔋 1.8 Hybrid Dream e-CVT ➡️ 1.890.000 TL
🔋 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT ➡️ 1.960.000 TL
🔋 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT ➡️ 2.010.000 TL
🔋 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ➡️ 2.155.000 TL
📌 Hybrid modellerde ÖTV avantajı bulunuyor!
🏅 TOYOTA YARİS CROSS HYBRİD
🚗 1.5 Hybrid Dream e-CVT ➡️ 1.643.000 TL
🚗 1.5 Hybrid Flame e-CVT ➡️ 1.782.500 TL
🚗 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT ➡️ 1.839.500 TL
🚗 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ➡️ 2.015.000 TL
🏎 TOYOTA RAV4 HYBRİD
🚙 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT ➡️ 3.565.000 TL
🚙 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT ➡️ 3.730.000 TL
🏆 TOYOTA C-HR HYBRİD
🚗 1.8 Hybrid Flame e-CVT ➡️ 1.794.000 TL
🚗 1.8 Hybrid Passion e-CVT ➡️ 1.943.500 TL
🚗 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT ➡️ 2.167.000 TL
🚗 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT ➡️ 2.289.000 TL
🚐 1.5 D 130 HP Dream A/T ➡️ 1.223.000 TL
🚐 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T ➡️ 1.396.000 TL
🚐 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T ➡️ 1.472.000 TL
🚛 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T ➡️ 1.943.500 TL
🚛 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T ➡️ 2.068.000 TL
🚛 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T ➡️ 2.308.000 TL
🔥 Toyota, Şubat Ayında En Çok Satılan İkinci Marka Oldu!
Toyota, Şubat 2025'te Türkiye'de en çok satan ikinci otomobil markası oldu! En çok tercih edilen model ise Corolla oldu. Toyota, toplamda 8.544 adet otomobil satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Özellikle SUV hibrit modelleri ile dikkat çeken Toyota, motor gücü, konforu ve güvenilirliği ile otomobil severlerin ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.
📌 Toyota Mart ayı kampanyalarından yararlanmak için bayilere uğramayı unutmayın! Bu fiyatlar 4 Mart 2025 itibariyle geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Daha fazla bilgi almak için Toyota bayilerini ziyaret edebilir veya resmi web sitesi www.toyota.com.tr adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.
Fotoğraflar: Toyota