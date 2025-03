Mart 2025 Toyota Corolla, Yaris Cross fiyat listesi güncellendi! 200 BİN TL İNDİRİM

🚚 Toyota Proace City & Cargo

🚐 1.5 D 130 HP Dream A/T ➡️ 1.223.000 TL

🚐 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T ➡️ 1.396.000 TL

🚐 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T ➡️ 1.472.000 TL