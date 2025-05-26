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Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg'un sıralaması çok şaşırtacak

2025'in ilk dört ayında otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X, yalnızca rakiplerini değil, dünya devi Tesla'yı da satışlarda geride bıraktı. Resmi verilere göre Togg, elektrikli araç pazarında açık ara farkla liderliğe oturdu.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 17:57
Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılına damga vurmaya devam ediyor. Yerli üretim Togg T10X, yılın ilk dört ayında ulaştığı satış rakamlarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, küresel devlerin de dikkatini çekti. Elektrikli araç segmentinde adeta fırtına estiren Togg T10X, Tesla başta olmak üzere birçok dünya devini geride bıraktı.

Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

🚗 TOGG T10X ZİRVEDE: SATIŞTA RAKİP TANIMIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılının ilk dört ayında toplamda 309 bin 204 otomobil satıldı. Bu satışların yaklaşık %13,68'lik kısmını yani 42 binden fazlasını elektrikli otomobiller oluşturdu.
Bu tabloda öne çıkan en büyük başarı ise Togg T10X'e ait. Yerli otomobil Togg T10X, 10 bin 325 adet satışla Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli araç oldu.

Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

🌍 TOGG, TESLA'YA FARK ATTI

Elektrikli araç pazarında dünya devi olarak bilinen Tesla, Türkiye'de Togg'un oldukça gerisinde kaldı. Tesla'nın en çok satılan modeli olan Model Y, aynı dönemde sadece 3 bin 540 adet satıldı. Bu da Togg'un yalnızca Tesla'ya değil, diğer tüm global markalara da önemli bir fark attığını gözler önüne serdi.

Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

📊 İşte 2025'in İlk 4 Ayında Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Araçlar:

  1. Togg T10X – 10.325 adet

  2. Tesla Model Y – 3.540 adet

  3. Mini Countryman – 3.365 adet

Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

Kia EV3 – 2.825 adet

KGM Torres – 2.066 adet

BYD Atto 3 – 1.820 adet

Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

BYD Seal U – 1.461 adet

BMW iX1 – 1.277 adet

Volvo EX40 – 1.093 adet

Volkswagen ID.4 – 1.038

Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

🛣️ YERLİ OTOMOBİLDE YENİ HEDEFLER

Togg yetkilileri, 2025 yılının sonuna kadar satışlarda yeni rekorlar kırmayı hedeflediklerini açıkladı. İç pazardaki güçlü talebin yanı sıra ihracat planları da gündemde. Özellikle Avrupa pazarına giriş yapacak olan Togg, rekabeti küresel boyuta taşımayı planlıyor.

Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

Fotoğraflar: AA