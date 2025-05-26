Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılına damga vurmaya devam ediyor. Yerli üretim Togg T10X, yılın ilk dört ayında ulaştığı satış rakamlarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, küresel devlerin de dikkatini çekti. Elektrikli araç segmentinde adeta fırtına estiren Togg T10X, Tesla başta olmak üzere birçok dünya devini geride bıraktı.

🚗 TOGG T10X ZİRVEDE: SATIŞTA RAKİP TANIMIYOR Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılının ilk dört ayında toplamda 309 bin 204 otomobil satıldı. Bu satışların yaklaşık %13,68'lik kısmını yani 42 binden fazlasını elektrikli otomobiller oluşturdu.

Bu tabloda öne çıkan en büyük başarı ise Togg T10X'e ait. Yerli otomobil Togg T10X, 10 bin 325 adet satışla Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli araç oldu.

🌍 TOGG, TESLA'YA FARK ATTI Elektrikli araç pazarında dünya devi olarak bilinen Tesla, Türkiye'de Togg'un oldukça gerisinde kaldı. Tesla'nın en çok satılan modeli olan Model Y, aynı dönemde sadece 3 bin 540 adet satıldı. Bu da Togg'un yalnızca Tesla'ya değil, diğer tüm global markalara da önemli bir fark attığını gözler önüne serdi.

📊 İşte 2025'in İlk 4 Ayında Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Araçlar: Togg T10X – 10.325 adet Tesla Model Y – 3.540 adet Mini Countryman – 3.365 adet