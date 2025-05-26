Listeler açıklandı: Hangi elektrikli araç ne kadar satıldı? Togg’un sıralaması çok şaşırtacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılına damga vurmaya devam ediyor. Yerli üretim Togg T10X, yılın ilk dört ayında ulaştığı satış rakamlarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, küresel devlerin de dikkatini çekti. Elektrikli araç segmentinde adeta fırtına estiren Togg T10X, Tesla başta olmak üzere birçok dünya devini geride bıraktı.
🚗 TOGG T10X ZİRVEDE: SATIŞTA RAKİP TANIMIYOR
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılının ilk dört ayında toplamda 309 bin 204 otomobil satıldı. Bu satışların yaklaşık %13,68'lik kısmını yani 42 binden fazlasını elektrikli otomobiller oluşturdu.
Bu tabloda öne çıkan en büyük başarı ise Togg T10X'e ait. Yerli otomobil Togg T10X, 10 bin 325 adet satışla Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli araç oldu.
🌍 TOGG, TESLA'YA FARK ATTI
Elektrikli araç pazarında dünya devi olarak bilinen Tesla, Türkiye'de Togg'un oldukça gerisinde kaldı. Tesla'nın en çok satılan modeli olan Model Y, aynı dönemde sadece 3 bin 540 adet satıldı. Bu da Togg'un yalnızca Tesla'ya değil, diğer tüm global markalara da önemli bir fark attığını gözler önüne serdi.
Togg T10X – 10.325 adet
Tesla Model Y – 3.540 adet
Mini Countryman – 3.365 adet
🛣️ YERLİ OTOMOBİLDE YENİ HEDEFLER
Togg yetkilileri, 2025 yılının sonuna kadar satışlarda yeni rekorlar kırmayı hedeflediklerini açıkladı. İç pazardaki güçlü talebin yanı sıra ihracat planları da gündemde. Özellikle Avrupa pazarına giriş yapacak olan Togg, rekabeti küresel boyuta taşımayı planlıyor.