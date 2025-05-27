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Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat'dan DEV kampanya duyuruldu

2025 yılında otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte araç sahibi olmak birçok tüketici için zorlaşırken, Fiat dikkat çeken bir kampanya ile sahneye çıktı.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 18:16 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 18:16
Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

TOFAŞ ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. iş birliğiyle sunulan yeni kampanyada, özellikle şehir içi kullanım için tasarlanan Fiat Topolino modeli peşinatsız ve tamamına taksitli olarak satışa sunuluyor.

Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

🌟 FİAT TOPOLİNO KAMPANYASI DETAYLARI

Kampanyanın öne çıkan yönlerinden biri, tüketicilere aylık sadece 22.000 TL taksitle araç sahibi olma fırsatı tanıması. Peşinat talep edilmeyen bu kampanya, 12, 24 ve 36 ay vade seçenekleriyle sunuluyor. Ancak kampanyadan yalnızca tüzel kişiler faydalanabiliyor. Yani vergi levhasına sahip şirketler veya esnaflar için geçerli.

Fiat yetkilileri, araçların stoklarla sınırlı olduğunu vurgularken, detaylı bilgi ve başvuru şartları için tüketicilerin doğrudan yetkili Fiat bayilerine ya da resmi iletişim kanallarına başvurması gerektiğini belirtti.

Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

🚗 FİAT TOPOLİNO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ – MAYIS 2025

Model Yılı Versiyon Yakıt Tipi Fiyat Kampanyalı Fiyat
2025 Topolino Elektrikli 510.900 TL -
2025 Topolino Plus Elektrikli 545.900 TL -
2024 Topolino Elektrikli 500.900 TL 475.900 TL

Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

🚘 EGEA SEDAN VE EGEA CROSS'TA DA İNDİRİM VAR

Fiat yalnızca Topolino modeli ile değil, Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea için de kampanyalar başlattı. Egea Sedan ve Cross modellerinde yakıt türü ve şanzıman tercihlerine göre fiyat seçenekleri sunuluyor.

Fiat Egea Sedan Güncel Fiyat Listesi – Mayıs 2025

Versiyon Donanım Şanzıman Yakıt Tipi Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 Fire 95 HP GSR Easy Manuel Benzinli 1.204.900 TL 1.104.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.462.900 TL 1.369.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.585.900 TL -

Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

FİAT EGEA CROSS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ – MAYIS 2025

Versiyon Donanım Şanzıman Yakıt Tipi Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street Manuel Benzinli 1.299.900 TL 1.219.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.664.900 TL 1.539.900 TL

Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

📝 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüzel kişiler, en yakın Fiat yetkili bayisine giderek detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca Fiat'ın resmi internet sitesi üzerinden kampanya şartlarına ulaşmak mümkün.

Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

⚠️ NOT:

  • Kampanya yalnızca ticari unvanı olan kişi ve kurumlara yöneliktir.

  • Stoklar sınırlı olduğu için başvuruların erken yapılması önerilir.

  • Belirtilen fiyatlar ve kampanyalar Fiat tarafından değiştirilebilir.

Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

Fotoğraflar: Fiat