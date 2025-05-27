Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

TOFAŞ ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. iş birliğiyle sunulan yeni kampanyada, özellikle şehir içi kullanım için tasarlanan Fiat Topolino modeli peşinatsız ve tamamına taksitli olarak satışa sunuluyor.
🌟 FİAT TOPOLİNO KAMPANYASI DETAYLARI
Kampanyanın öne çıkan yönlerinden biri, tüketicilere aylık sadece 22.000 TL taksitle araç sahibi olma fırsatı tanıması. Peşinat talep edilmeyen bu kampanya, 12, 24 ve 36 ay vade seçenekleriyle sunuluyor. Ancak kampanyadan yalnızca tüzel kişiler faydalanabiliyor. Yani vergi levhasına sahip şirketler veya esnaflar için geçerli.
Fiat yetkilileri, araçların stoklarla sınırlı olduğunu vurgularken, detaylı bilgi ve başvuru şartları için tüketicilerin doğrudan yetkili Fiat bayilerine ya da resmi iletişim kanallarına başvurması gerektiğini belirtti.
🚗 FİAT TOPOLİNO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ – MAYIS 2025
|Model Yılı
|Versiyon
|Yakıt Tipi
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|2025
|Topolino
|Elektrikli
|510.900 TL
|-
|2025
|Topolino Plus
|Elektrikli
|545.900 TL
|-
|2024
|Topolino
|Elektrikli
|500.900 TL
|475.900 TL
🚘 EGEA SEDAN VE EGEA CROSS'TA DA İNDİRİM VAR
Fiat yalnızca Topolino modeli ile değil, Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea için de kampanyalar başlattı. Egea Sedan ve Cross modellerinde yakıt türü ve şanzıman tercihlerine göre fiyat seçenekleri sunuluyor.
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Benzinli
|1.204.900 TL
|1.104.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.462.900 TL
|1.369.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.585.900 TL
|-
📝 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen tüzel kişiler, en yakın Fiat yetkili bayisine giderek detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca Fiat'ın resmi internet sitesi üzerinden kampanya şartlarına ulaşmak mümkün.
⚠️ NOT:
Kampanya yalnızca ticari unvanı olan kişi ve kurumlara yöneliktir.
Stoklar sınırlı olduğu için başvuruların erken yapılması önerilir.
Belirtilen fiyatlar ve kampanyalar Fiat tarafından değiştirilebilir.
Fotoğraflar: Fiat