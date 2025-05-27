Aylık 22 bin taksitle satılıyor! Fiat’dan DEV kampanya duyuruldu

TOFAŞ ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. iş birliğiyle sunulan yeni kampanyada, özellikle şehir içi kullanım için tasarlanan Fiat Topolino modeli peşinatsız ve tamamına taksitli olarak satışa sunuluyor.

🌟 FİAT TOPOLİNO KAMPANYASI DETAYLARI

Kampanyanın öne çıkan yönlerinden biri, tüketicilere aylık sadece 22.000 TL taksitle araç sahibi olma fırsatı tanıması. Peşinat talep edilmeyen bu kampanya, 12, 24 ve 36 ay vade seçenekleriyle sunuluyor. Ancak kampanyadan yalnızca tüzel kişiler faydalanabiliyor. Yani vergi levhasına sahip şirketler veya esnaflar için geçerli.

Fiat yetkilileri, araçların stoklarla sınırlı olduğunu vurgularken, detaylı bilgi ve başvuru şartları için tüketicilerin doğrudan yetkili Fiat bayilerine ya da resmi iletişim kanallarına başvurması gerektiğini belirtti.