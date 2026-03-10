ELEKTRİKLİ ARAÇLAR UZUN VADEDE DAHA DÜŞÜK MALİYET SUNUYOR

Elektrikli araçların satın alma maliyetleri genellikle benzinli ve dizel araçlara göre daha yüksek olsa da işletme maliyetleri daha düşük. Bu nedenle uzun vadede toplam sahip olma maliyeti geleneksel araçlara göre daha düşük olabiliyor.

Toplam sahip olma maliyeti hesaplanırken yakıt veya elektrik giderleri, bakım, sigorta, değer kaybı ve benzeri tüm masraflar dikkate alınıyor.