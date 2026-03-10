MODELLEME HANGİ VARSAYIMLARA DAYANIYOR?
Karşılaştırma, orta boy bir SUV'nin benzinli ve elektrikli versiyonlarının toplam sahip olma maliyetini temel alıyor.
Modelleme şu varsayımlar üzerine kuruldu:
-Elektrikli araçlara yönelik vergi teşviki veya kayıt indirimi bulunmuyor.
-Araçların yılda ortalama 15 bin kilometre kullanıldığı kabul ediliyor.
-Elektrikli araçların çoğunlukla çatı güneş panelleriyle şarj edildiği, ancak zaman zaman halka açık şarj istasyonlarının da kullanıldığı varsayılıyor.
Uzmanlara göre sonuçlar genel bir rehber niteliği taşıyor ve elektrik fiyatları, kullanım mesafesi ya da teşvikler gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.
(Takvim Foto Arşiv, ABC News)