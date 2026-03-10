CANLI YAYIN
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Orta Doğu gerilimiyle petrol ve gümüşte son durum

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiledi. Petrol fiyatları yaklaşık 4 yıl aradan sonra yeniden 120 dolara yaklaşırken, bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde görülmüştü. Artan belirsizlik piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, petroldeki yükseliş kısa sürede hız kesti. Önceki gün değer kaybeden altın ve gümüş ise yeni güne yükselişle başladı.

  • 10 Mart 2026 Salı günü ons altın 5 bin 186 dolara yükseldikten sonra 5 bin 168 dolar seviyesinde dengelendi, gram altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmaların kısa sürede sona erebileceğine yönelik açıklamaları sonrası ABD dolarında zayıflama görüldü ve altın fiyatları yükseldi.
  • Çeyrek altın 12 bin 234 liradan, Cumhuriyet altını 48 bin 696 liradan, tam altın ise 48 bin 715 liradan satış fiyatıyla işlem gördü.
  • Ons gümüş 90 dolar seviyesine kadar yükselerek 88,30 dolar civarında, gram gümüş ise 125,2 lira seviyesinde işlem görüyor.
  • Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 artışla 91,9 dolar, ABD WTI ham petrolü ise 88,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte 10 Mart 2026 Salı günü altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5 bin 186 doların üzerine çıktıktan sonra ilerleyen saatlerde 5 bin 168 dolar seviyelerinde dengelendi. Yurt içinde ise gram altın 7 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Mart altın fiyatlarında son durum…

10 Mart 2026 Salı günü ons altın 5 bin 186 doları gördükten sonra 5 bin 168 dolar seviyesinde dengelendi.

ONS ALTIN 5 BİN 186 DOLARI GÖRDÜ

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 5 bin 186 dolara yükselerek önceki işlem gününde yaşanan düşüşün ardından kayıplarını geri aldı. Fiyatlardaki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmaların kısa süre içinde sona erebileceğine yönelik mesajlarının ardından ABD dolarında görülen zayıflama etkili oldu.

Trump, İran ile devam eden askeri gerilim hakkında yaptığı değerlendirmede operasyonu "küçük bir gezi"olarak tanımlayarak piyasaları yatıştırmaya çalıştı. İran cephesi ise çatışmanın ne zaman sona ereceğine kendilerinin karar vereceğini açıklayarak farklı bir tutum ortaya koydu.

Bölgede çatışmaların uzamasının küresel enflasyonu artırabileceği yönündeki endişeler daha önce yatırımcıların Federal Reserve'in bu yıl uygulayabileceği faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini aşağı çekmişti.

Piyasalarda şu anda yıl sonuna kadar yaklaşık 40 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor. Bu beklenti, Şubat ayının sonlarında 55 baz puanın üzerindeydi. Yatırımcılar, Fed'in para politikası görünümüne dair yeni sinyaller almak için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini, özellikle TÜFE ve PCE göstergelerini yakından izliyor.

Altın fiyatları ons başına 5 bin 186 dolara yükselirken, ABD dolarındaki zayıflama ve Orta Doğu’daki gerilime ilişkin açıklamalar piyasaların yönünü etkiledi.

GRAM ALTIN 7 BİN 300 LİRANIN ÜZERİNDE

Altın piyasası 10 Mart 2026 Salı gününe yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın kısa süre içinde sona erebileceğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Açıklamaların ardından dolar ve petrol fiyatlarında gerileme görülürken, yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 5 bin 168 dolar seviyelerinde işlem görürken, yurt içinde gram altın 7 bin 300 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

10 Mart 2026’da altın piyasası yükselişle açılırken, Orta Doğu’daki savaşa ilişkin açıklamaların ardından yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle ons altın 5 bin 168 dolar, gram altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Alış:7.314,66

Gram Altın Satış: 7.315,91

Çeyrek Altın Alış:12.097,00

Çeyrek Altın Satış:12.234,00

Cumhuriyet Altın Alış:48.241,00 TL

Cumhuriyet Altın Satış:48.696,00 TL

Tam Altın Alış:48.258,00

Tam Altın Satış:48.715,00

Altın/ONS Dolar Fiyatı Alış:5.166,70

Altın/ONS Dolar Fiyatı Satış:5.168,01

Gümüş fiyatları, doların zayıflaması ve İran’daki gerilimin kısa sürede sona erebileceği beklentileriyle yükselerek ons başına yaklaşık 89 dolar seviyesine çıktı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ GÖRÜLÜYOR

Gümüş fiyatları da altınla birlikte yukarı yönlü hareket etti. Önceki işlem gününde kısa süreliğine 80 doların altına gerileyen ons gümüş, İran savaşının kısa sürede sona erebileceğine yönelik beklentilerin artması ve doların değer kaybetmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu gelişmelerin etkisiyle ons gümüş yaklaşık 89 dolar seviyesine kadar çıktı.

Ons gümüş yeni güne 86,89 dolardan başlarken gün içinde 90,01 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda 88,30 dolar civarında işlem görüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş yeni güne 86,89 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 86,62 dolar, en yüksek ise 90,01 dolar seviyesi görüldü. Ons gümüş şu sıralarda 88,30 dolar civarında işlem görüyor.

Yurt içinde gram gümüş güne 123,1 liradan başladı.

GRAM GÜMÜŞ

Yurt içinde gram gümüş güne 123,1 liradan başladı.Gün içerisinde en düşük 122,8 lira, en yüksek ise 127,5 liraseviyesi kaydedildi. Gram gümüş şu dakikalarda 125,2 liradan işlem görüyor.

ABD’nin İran ile yaşanan gerilimin sona erebileceğine yönelik açıklamaları ve G7’nin stratejik rezerv mesajlarının ardından petrol fiyatları dalgalanırken, WTI 88,1 dolar, Brent petrol ise 91,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın kısa sürede sona erebileceğine yönelik açıklamaları ve petrol fiyatlarını dengelemeye yönelik planları enerji piyasasında hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. Petrol fiyatları bir gün önce 120 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Öte yandan G7 maliye bakanları da gerek duyulması halinde stratejik petrol rezervlerinin kullanılabileceğini açıkladı. İran ile yaşanan gerilime ilişkin belirsizlik son dönemde küresel borsalar üzerinde baskı oluştururken, yükselen petrol fiyatları da ekonomik etkiler ve enflasyon riskine ilişkin kaygıları artırmıştı.

Piyasalarda son verilere göre ABD WTI ham petrolü yaklaşık yüzde 6 artışla 88,1 dolardan işlem görürken, Türkiye'nin referans aldığı Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 6 yükselişle 91,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

