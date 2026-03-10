Çeyrek altın 12 bin 234 liradan, Cumhuriyet altını 48 bin 696 liradan, tam altın ise 48 bin 715 liradan satış fiyatıyla işlem gördü.

10 Mart 2026 Salı günü ons altın 5 bin 186 dolara yükseldikten sonra 5 bin 168 dolar seviyesinde dengelendi, gram altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte 10 Mart 2026 Salı günü altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5 bin 186 doların üzerine çıktıktan sonra ilerleyen saatlerde 5 bin 168 dolar seviyelerinde dengelendi. Yurt içinde ise gram altın 7 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Mart altın fiyatlarında son durum…

10 Mart 2026 Salı günü ons altın 5 bin 186 doları gördükten sonra 5 bin 168 dolar seviyesinde dengelendi.

ONS ALTIN 5 BİN 186 DOLARI GÖRDÜ

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 5 bin 186 dolara yükselerek önceki işlem gününde yaşanan düşüşün ardından kayıplarını geri aldı. Fiyatlardaki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmaların kısa süre içinde sona erebileceğine yönelik mesajlarının ardından ABD dolarında görülen zayıflama etkili oldu.

Trump, İran ile devam eden askeri gerilim hakkında yaptığı değerlendirmede operasyonu "küçük bir gezi"olarak tanımlayarak piyasaları yatıştırmaya çalıştı. İran cephesi ise çatışmanın ne zaman sona ereceğine kendilerinin karar vereceğini açıklayarak farklı bir tutum ortaya koydu.

Bölgede çatışmaların uzamasının küresel enflasyonu artırabileceği yönündeki endişeler daha önce yatırımcıların Federal Reserve'in bu yıl uygulayabileceği faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini aşağı çekmişti.

Piyasalarda şu anda yıl sonuna kadar yaklaşık 40 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor. Bu beklenti, Şubat ayının sonlarında 55 baz puanın üzerindeydi. Yatırımcılar, Fed'in para politikası görünümüne dair yeni sinyaller almak için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini, özellikle TÜFE ve PCE göstergelerini yakından izliyor.