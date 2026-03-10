Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte 10 Mart 2026 Salı günü altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5 bin 186 doların üzerine çıktıktan sonra ilerleyen saatlerde 5 bin 168 dolar seviyelerinde dengelendi. Yurt içinde ise gram altın 7 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Mart altın fiyatlarında son durum…
ONS ALTIN 5 BİN 186 DOLARI GÖRDÜ
Altın fiyatları ons başına yaklaşık 5 bin 186 dolara yükselerek önceki işlem gününde yaşanan düşüşün ardından kayıplarını geri aldı. Fiyatlardaki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmaların kısa süre içinde sona erebileceğine yönelik mesajlarının ardından ABD dolarında görülen zayıflama etkili oldu.
Trump, İran ile devam eden askeri gerilim hakkında yaptığı değerlendirmede operasyonu "küçük bir gezi"olarak tanımlayarak piyasaları yatıştırmaya çalıştı. İran cephesi ise çatışmanın ne zaman sona ereceğine kendilerinin karar vereceğini açıklayarak farklı bir tutum ortaya koydu.
Bölgede çatışmaların uzamasının küresel enflasyonu artırabileceği yönündeki endişeler daha önce yatırımcıların Federal Reserve'in bu yıl uygulayabileceği faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini aşağı çekmişti.
Piyasalarda şu anda yıl sonuna kadar yaklaşık 40 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor. Bu beklenti, Şubat ayının sonlarında 55 baz puanın üzerindeydi. Yatırımcılar, Fed'in para politikası görünümüne dair yeni sinyaller almak için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini, özellikle TÜFE ve PCE göstergelerini yakından izliyor.
GRAM ALTIN 7 BİN 300 LİRANIN ÜZERİNDE
Altın piyasası 10 Mart 2026 Salı gününe yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın kısa süre içinde sona erebileceğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Açıklamaların ardından dolar ve petrol fiyatlarında gerileme görülürken, yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 5 bin 168 dolar seviyelerinde işlem görürken, yurt içinde gram altın 7 bin 300 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın Alış:7.314,66
Gram Altın Satış: 7.315,91
Çeyrek Altın Alış:12.097,00
Çeyrek Altın Satış:12.234,00
Cumhuriyet Altın Alış:48.241,00 TL
Cumhuriyet Altın Satış:48.696,00 TL
Tam Altın Alış:48.258,00
Tam Altın Satış:48.715,00
Altın/ONS Dolar Fiyatı Alış:5.166,70
Altın/ONS Dolar Fiyatı Satış:5.168,01
GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ GÖRÜLÜYOR
Gümüş fiyatları da altınla birlikte yukarı yönlü hareket etti. Önceki işlem gününde kısa süreliğine 80 doların altına gerileyen ons gümüş, İran savaşının kısa sürede sona erebileceğine yönelik beklentilerin artması ve doların değer kaybetmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu gelişmelerin etkisiyle ons gümüş yaklaşık 89 dolar seviyesine kadar çıktı.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş yeni güne 86,89 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 86,62 dolar, en yüksek ise 90,01 dolar seviyesi görüldü. Ons gümüş şu sıralarda 88,30 dolar civarında işlem görüyor.
GRAM GÜMÜŞ
Yurt içinde gram gümüş güne 123,1 liradan başladı.Gün içerisinde en düşük 122,8 lira, en yüksek ise 127,5 liraseviyesi kaydedildi. Gram gümüş şu dakikalarda 125,2 liradan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın kısa sürede sona erebileceğine yönelik açıklamaları ve petrol fiyatlarını dengelemeye yönelik planları enerji piyasasında hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. Petrol fiyatları bir gün önce 120 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
Öte yandan G7 maliye bakanları da gerek duyulması halinde stratejik petrol rezervlerinin kullanılabileceğini açıkladı. İran ile yaşanan gerilime ilişkin belirsizlik son dönemde küresel borsalar üzerinde baskı oluştururken, yükselen petrol fiyatları da ekonomik etkiler ve enflasyon riskine ilişkin kaygıları artırmıştı.
Piyasalarda son verilere göre ABD WTI ham petrolü yaklaşık yüzde 6 artışla 88,1 dolardan işlem görürken, Türkiye'nin referans aldığı Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 6 yükselişle 91,9 dolar seviyesinde bulunuyor.