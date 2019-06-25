GaleriOtomobil

Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

Otomotiv sektöründe araçların gelişmesi onları daha sağlam ve güvenli hale getiriyor. Özellikle şiddetli ve büyük trafik kazalarında araçlar hem fiziksel hasar görüyor hem de içerisinde bulunan kişiler yaşamlarını yitiriyor. Otomobil alırken motor performansı, yakıtı, vergisi vs üzerinde çok fazla düşünüyor ve en makul seçimi yapmaya çalışıyoruz fakat güvenliği de ön planda tutmamız gerekiyor.

İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan arabaları... Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın!

25.06.2019 22:45 - Son Güncelleme: 25.06.2019 23:06
Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

FORD C-MAX

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %92

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %50

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar
Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar