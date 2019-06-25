Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

Otomotiv sektöründe araçların gelişmesi onları daha sağlam ve güvenli hale getiriyor. Özellikle şiddetli ve büyük trafik kazalarında araçlar hem fiziksel hasar görüyor hem de içerisinde bulunan kişiler yaşamlarını yitiriyor. Otomobil alırken motor performansı, yakıtı, vergisi vs üzerinde çok fazla düşünüyor ve en makul seçimi yapmaya çalışıyoruz fakat güvenliği de ön planda tutmamız gerekiyor.

İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan arabaları... Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın!

25.06.2019 22:45 - Son Güncelleme: 25.06.2019 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





