İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!

Amazon



Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını tercih etti. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon'da karar kılan Bezos bu şekilde şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu.