İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!
Neredeyse her gün kullandığımız ürünlerin, otomobillerin amblemlerindeki sırları hep merak etmişizdir. Markaların logoları tasarlanırken renklerinden simgelerine kadar hepsi birer anlam taşıyor. İşte markaların logolarındaki anlamlar…
03.10.2019 10:48
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BMW
BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti.
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