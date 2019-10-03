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İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!

Neredeyse her gün kullandığımız ürünlerin, otomobillerin amblemlerindeki sırları hep merak etmişizdir. Markaların logoları tasarlanırken renklerinden simgelerine kadar hepsi birer anlam taşıyor. İşte markaların logolarındaki anlamlar…

03.10.2019 10:48 - Son Güncelleme:
İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!

İşte dünyaca ünlü her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri...

İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!

Alfa Romeo

Alfa Romeo amblem tasarımı, Italya'nın Milano şehri ile ülkenin soylu ailesi Visconti etrafına dönüyor. Kırmızı haç soyluluğu, beyaz zemin halkı ve köylüleri simgeliyor. Taç giymiş engerek yılanı ise soylu Viscoti ailesi'nin armasından alındı.

İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!

Amazon

Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını tercih etti. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon'da karar kılan Bezos bu şekilde şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu.

İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!

Audi

Amblemdeki dört yüzük araba birliği için bir araya gelip ittifak kuran dört firmayı simgeliyor. Audi ismi, firmanın eski yöneticilerinden olan mühendis August Horch tarafından verildi.

İşte markalarının logolarındaki gizli anlam!

BMW

BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti.

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