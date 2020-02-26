İkinci el otomobil satışlarında büyük artış! 2019'da rekor yükseliş

İkinci el otomobil fiyatları 2019 yıl sonunda itibaren başlayan yükseliş ivmesi ile fiyatları yarıya yakın artırdı. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken en yüksek artış ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde gerçekleşti. Kredi faizlerinin düşmesi ve kampanyaların etkisi ile sıfır araç stoku azaldı.