İkinci el otomobil satışlarında büyük artış! 2019'da rekor yükseliş
İkinci el otomobil satışlarında 2019 sonu itibarıyla başlayan yükseliş ivmesi fiyatlarda da artışa neden oldu. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken, 8 yaş otomobillerde ise yüzde 105 oranında artış görüldü.
26.02.2020 16:01
- Son Güncelleme: 26.02.2020 16:05
İkinci el otomobil fiyatları 2019 yıl sonunda itibaren başlayan yükseliş ivmesi ile fiyatları yarıya yakın artırdı. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken en yüksek artış ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde gerçekleşti. Kredi faizlerinin düşmesi ve kampanyaların etkisi ile sıfır araç stoku azaldı.
DİĞER GALERİLER