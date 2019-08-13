GaleriOtomobil

İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi! Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ne kadar?

Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu baplamda Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde piyasa canlandı. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte oto pazarlarında hareketlilik başladı. İkinci el araçlar şuan sıfır araçlara göre daha avantajlı duruyor. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. 2. el otomobil piyasasında oldukça ilgi gören bu araçların fiyatları 40 bin lira... İşte İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? 2.el araba fiyatları kredili! İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme

13.08.2019 12:21 - Son Güncelleme: 13.08.2019 12:22
İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi! Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı.

İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi! Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ne kadar?

Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı.

İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi! Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ne kadar?

40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor.

İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi! Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ne kadar?

İŞTE O OTOMOBİLLER
Volkswagen Polo

2004 model

İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi! Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ne kadar?

Citroen C4 dizel

2006 model

Citroen C3 dizel

2011 model

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...
En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...