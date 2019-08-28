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İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme! İkinci el kredili otomobil fiyatları ne kadar?

Milyonlarca araç sürücüsünün merakla beklediği liste açıklandı. Kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasası canlandı. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. İkinci el araçlar şuan sıfır araçlara göre daha avantajlı duruyor. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. İşte İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? 2.el araba fiyatları kredili! İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme

28.08.2019 12:26 - Son Güncelleme: 28.08.2019 12:27
İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme! İkinci el kredili otomobil fiyatları ne kadar?

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte oto pazarlarında hareketlilik başladı. İkinci el araçlar şuan sıfır araçlara göre daha avantajlı duruyor. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. 2. el otomobil piyasasında oldukça ilgi gören bu araçların fiyatları.

İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme! İkinci el kredili otomobil fiyatları ne kadar?

40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor.

İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme! İkinci el kredili otomobil fiyatları ne kadar?

İŞTE O OTOMOBİLLER
Volkswagen Polo

2004 model

İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme! İkinci el kredili otomobil fiyatları ne kadar?

Citroen C4 dizel

2006 model

Citroen C3 dizel

2011 model

İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme! İkinci el kredili otomobil fiyatları ne kadar?

Toyota Yaris

2005 model

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