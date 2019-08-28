İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme! İkinci el kredili otomobil fiyatları ne kadar?

Milyonlarca araç sürücüsünün merakla beklediği liste açıklandı. Kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasası canlandı. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. İkinci el araçlar şuan sıfır araçlara göre daha avantajlı duruyor. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. İşte İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? 2.el araba fiyatları kredili! İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme

28.08.2019 12:26 - Son Güncelleme: 28.08.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





