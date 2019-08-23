En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Araba almak isteyen artık en az benzin ve mazot tüketen otomobilleri araştırıyor. İnsanlar daha az benzinle daha fazla kilometre yapmak istiyor. Bu bağlamda haberimizde en az yakan benzinli ve dizel otomobiller ve markaları sizler için derledik. Araba almadan önce bu listeye bakmanızı tavsiye ederiz. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi... Bu bağlamda özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün oluyor..

23.08.2019 15:53 - Son Güncelleme: 23.08.2019 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





