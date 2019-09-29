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Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi!

Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai yürüyebilen otomobili ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1967 yılında Hyundai Motor Company'nin kurulmasıyla, daha ayrıntılı sanayi kollarına geçiş yapmıştır. O yılda kurulan Hyundai Motor Company, şimdilerde Güney Kore'nin ilk liderlerinden biri olmaktadır. 1998 yılında KİA markasını da satın almasıyla piyasa gelirlerinin %70'lik bir kısmına sahip olmuştur.

29.09.2019 11:11 - Son Güncelleme: 29.09.2019 11:11
Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi!

HYUNDAI HAKKINDA BİLGİ

1967 yılında Hyundai Motor Company'nin kurulmasıyla, daha ayrıntılı sanayi kollarına geçiş yapmıştır. O yılda kurulan Hyundai Motor Company, şimdilerde Güney Kore'nin ilk liderlerinden biri olmaktadır. 1998 yılında KİA markasını da satın almasıyla piyasa gelirlerinin %70'lik bir kısmına sahip olmuştur. Şimdilerde Hyundai Motor Company, inşaat müteahhitliği, otomobil ve gemi yapımı, sigortacılık, petrokimya, finans, elektronik ve lojistik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Hyundai Motor Company'nin bilinen en iyi alanı otomotiv sektörüdür. Bu alanıyla dünyada 5.sırada yer almaktadır. Güney Kore dışında faaliyet gösterdiği fabrikaları Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan'da bulunmaktadır. Bünyesinde bulunan 45 şirketi ile, dünyanın en gruplarından biridir.

Ulsan fabrikası, dünyanın en büyük otomotiv üretim tesisi olmuştur. Kibar Holding'in 1997 yılında Hyundai Motor Company ile imzaladığı yarı yarıya ortaklık sözleşmesiyle, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Kibar Şirketler Grubu bununla birlikte İSO 9002 Kalite Belgesi'ne sahip olmuştur.

Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi!

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Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi!

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Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi!

Ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı elbette.

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