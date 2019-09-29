İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi
Otomobiller günlük yaşantımızda önemli bir yer tutar. Ülkemizde trafikte milyonlarca araba bulunmaktadır. Bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. Sizler için dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...
29.09.2019 11:19
- Son Güncelleme: 29.09.2019 11:19
Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. Sizler için dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...
DİĞER GALERİLER