Hayranları adeta çıldırdı! 1994 model Şahin'i garajından çıkardı! Binlerce lira teklif ediliyor
90'lı yıllarda araba tutkunlarının vazgeçilmezi olmuştu TOFAŞ'ın kuş serisi arabaları. Bunlardan biri de Şahin'dir. Bu bağlamda günümüzde hangardan çıkartılan 1994 model Tofaş Şahin'e teklif üstüne teklif geliyor. Hiç kullanılmamış olan arabanın koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Ancak daha da ilginç olan bu kişinin hikayesi ve arabaya teklif edilen fiyat oldu. TOFAŞ'ın kuş serisi otomobillerini bilmeyen yoktur. Bir zamanlar en fazla satan otomobillerin başında Şahin geliyordu. Daha sonra üretimden kalkan otomobil severleri üzmüştü. TOFAŞ Türk Otomobil Sanayi AŞ'nin Bursa'daki tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, uzun bir döneme damgasını vurduktan sonra 2001'de seri üretimine son verilen "Kuş Serisi" araçlar olarak bilinmektedir.
Bir döneme damga vuran ve o dönem en fazla satan araba olan kuş serisi modeli Şahin otomobilleri günümüzde hala önemli bir yere sahip olmaktadır. Tofaş'ın ürettiği, "Kuş Serisi" olarak adlandırılan ve adına kulüpler kurulan "Şahin, Doğan, Kartal" model araçlar, yıllar önce üretimleri durdurulmasına rağmen hala en çok satanlar arasında yer alıyor. Piyasada fiyatı modeli yüksek olanlarının 20 bin lirayı buluyor.
Tofaş Şahin, Tofaş tarafından 1988 ve 2002 yılları arasında üretilen İtalyan Fiat temelli Türk otomobilidir. Station wagon olan modeli Kartal aynı kasaya sahip daha yüksek donanım ve renk seçenekleri içeren modeli ise Doğan olarak adlandırılır. 1.4 ve 1.6 benzinli karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlara sahiptir.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım. Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim'' demişti.