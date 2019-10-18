Silecek açıkken geri vitese takarsanız... Araç kumandasına çift bastığınızda! İşte otomobilinizin bilmediğiniz özellikleri!
Otomobiller hepmizin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Peki kullandığınız aracınızı yakından tanıyor musunuz? Bu sorunun yanıtını haberimizde vereceğiz. Çünkü otomobillerin gizli kalmış özelliklerini öğrenince hemen uygulamak isteyeceksiniz. Örneğin; Kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalır. Follow me home özelliği. İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların az bilinen özellikleri…
18.10.2019 09:20
- Son Güncelleme: 18.10.2019 09:20
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