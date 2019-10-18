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Silecek açıkken geri vitese takarsanız... Araç kumandasına çift bastığınızda! İşte otomobilinizin bilmediğiniz özellikleri!

Otomobiller hepmizin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Peki kullandığınız aracınızı yakından tanıyor musunuz? Bu sorunun yanıtını haberimizde vereceğiz. Çünkü otomobillerin gizli kalmış özelliklerini öğrenince hemen uygulamak isteyeceksiniz. Örneğin; Kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalır. Follow me home özelliği. İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların az bilinen özellikleri…

18.10.2019 09:20 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:20
Araç kumandasına çift bastığınızda! Silecek açıkken geri vitese takarsanız... İşte otomobilinizin bilmediğiniz özellikleri!

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

Araç kumandasına çift bastığınızda! Silecek açıkken geri vitese takarsanız... İşte otomobilinizin bilmediğiniz özellikleri!

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Araç kumandasına çift bastığınızda! Silecek açıkken geri vitese takarsanız... İşte otomobilinizin bilmediğiniz özellikleri!

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı?

Araç kumandasına çift bastığınızda! Silecek açıkken geri vitese takarsanız... İşte otomobilinizin bilmediğiniz özellikleri!

Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Araç kumandasına çift bastığınızda! Silecek açıkken geri vitese takarsanız... İşte otomobilinizin bilmediğiniz özellikleri!

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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