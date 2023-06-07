FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

Sıfır otomobil fiyatları için güncel liste merak ediliyor. Haziran 2023 itibariyle araba alacaklar için fiyat ve performans açısından en iyi otomobilleri derledik. Markalar tarafından yapılan zamlar sonrası araba almak isteyenlere müjde! Kara kara düşünmenize gerek yok! İşte 600 bin TL altındaki en iyi otomobiller...