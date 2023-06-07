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Haberler Otomobil FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

Haziran ayıyla birlikte otomobil fiyatları da yeniden güncellendi ve 2023 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni fiyat tabloları oluştu. Piyasada geniş bir otomobil yelpazesi bulunmasına rağmen, fiyat performans açısından en uygun otomobiller, tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İşte fiyat performans açısından en uygun otomobiller...

takvim.com.tr
07.06.2023 09:10 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:10
FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

Sıfır otomobil fiyatları için güncel liste merak ediliyor. Haziran 2023 itibariyle araba alacaklar için fiyat ve performans açısından en iyi otomobilleri derledik. Markalar tarafından yapılan zamlar sonrası araba almak isteyenlere müjde! Kara kara düşünmenize gerek yok! İşte 600 bin TL altındaki en iyi otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

İŞTE EN UYGUN OTOMOBİLLER

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 668,700 TL

FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
Haziran Fiyatı: 640.000 TL

FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

CITROEN

AMI ONE ELECTRIC

2023 Mayıs fiyatı: 259.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 275.000 TL

FİYAT-PERFORMANS olarak en iyi arabalar! 600 bin TL altında sıfır otomobilin en uygunları! Kara kara düşünmeyin! Haziran 2023 fiyat tablosu...

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2023 Mayıs fiyatı: 535.500 TL
2023 Haziran fiyatı: 607.100 TL

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