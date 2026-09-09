MASTER MİNİBÜS'TE 2 MİLYON TL, 3 AY VADE
Renault Master Minibüs için ticari müşterilere 2 milyon TL, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Aynı kampanya kartında 1,5 milyon TL ve 12 ay vadeli yüzde 2,19 oranlı alternatif de bulunuyor; yüzde 0 faizli seçenek yalnızca 2 milyon TL ve 3 ay vadeli plan. Vergi levhası, Renault Finans, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartları geçerli. Kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla ve katılımcı bayilerle sınırlı. Renault ticari kampanyaları üzerinden başvuru koşulları görülüyor.
RENAULT KANGOO VAN'DA 1,5 MİLYON TL
Renault Kangoo Van'da ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 3 ay vadeli veya 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Vergi levhası, Renault Finans, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartları bulunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla ve katılımcı bayilerle sınırlı.
RENAULT KANGOO MULTIX'TE İKİ FARKLI VADE
Kangoo Multix için ticari müşteriler 1,5 milyon TL ve 3 ay vadeli ya da 1 milyon TL ve 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Teklifin geçerli olması için vergi levhası ile birlikte Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl koşulları aranıyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stok ve katılımcı bayi şartıyla uygulanıyor.
RENAULT MASTER PANELVAN'DA 1,5 MİLYON TL'LİK KREDİ
Master Panelvan için ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 3 ay vadeli veya 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Renault Finans üzerinden kullanılan kredide vergi levhası, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartı bulunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar sürüyor.
RENAULT TRAFIC'TE YÜZDE 0 FAİZLİ İKİ PLAN
Trafic'te ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 3 ay vadeli veya 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Vergi levhası, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartları bulunuyor. Teklif 30 Eylül'e kadar stok ve katılımcı bayi şartına bağlı.
RENAULT CLIO'DA 200 BİN TL
Renault Clio için bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Aylık taksit 33 bin 333 TL olarak hesaplanıyor. Renault Finans, Maxxi Warranty +1 yıl ve Renault Kasko şartları bulunan kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla ve katılımcı bayilerle sınırlı.
RENAULT BOREAL'DA 200 BİN TL KREDİ
Boreal'da bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanyada Renault Finans, Maxxi Warranty +1 yıl ve Renault Kasko şartı bulunuyor. Modelin resmi sayfadaki nakit başlangıç fiyatı 2 milyon 269 bin TL; peşinat ayrıca uygulanıyor.
RENAULT DUSTER'DA 6 AY VADE
Duster için bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve aylık 33 bin 333 TL taksit seçeneği veriliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stok ve katılımcı bayi koşuluyla geçerli. Nakit başlangıç fiyatı 1 milyon 824 bin TL olarak listeleniyor.
RENAULT MEGANE SEDAN'DA 200 BİN TL
Megane Sedan'da bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Renault Finans, Maxxi Warranty +1 yıl ve Renault Kasko şartlarının yer aldığı kampanyada nakit başlangıç fiyatı 1 milyon 892 bin 200 TL olarak belirtiliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stok ve bayi koşuluyla geçerli.
Renault Master Minibüs | Görsel: Renault Türkiye