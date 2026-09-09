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Bayiye gitmeden önce bakın: Eylül 2026’da 19 markada 99 model ve kampanya seçeneğinin tüm şartları

Eylül 2026'da sıfır araç almak isteyenler için 19 markada 99 model ve kampanya seçeneği bulunuyor. Yüzde 0 faizli kredilerde tutarlar 200 bin TL'den 2 milyon TL'ye, vadeler ise 3 aydan 24 aya kadar değişiyor.

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Eylül 2026’da sıfır araçta yüzde 0 faizli kredi 2 milyon TL’ye çıktı

Eylül 2026'da sıfır kilometre araç almak isteyenler için yüzde 0 faizli kredi seçenekleri 2 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Yüzde 0 faizli kredi, kredi tahsis ve rehin ücretleri ile kasko, kredi koruma veya hayat sigortası gibi kalemlerin bulunmayacağı anlamına gelmiyor.

Bu nedenle yalnızca kredi tutarına değil, müşteri şartlarına, geçerlilik tarihine, stok durumuna ve toplam ödeme planına da bakılması gerekiyor.

Togg T10F ve T10X 4More’da aylık 150 bin TL taksit

TOGG T10F 4MORE'DA 1,5 MİLYON TL

T10F 4More için bireysel ve filo müşterilerine 1,5 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Aylık taksit 150 bin TL olarak hesaplanıyor. Togg'un Eylül duyurusunda bu versiyon da sınırlı sayıdaki araçlarda, ön sipariş bedeli hariç araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği sunulabilen modeller arasında sayılıyor; nihai tutar versiyon, banka ve kredi onayına göre değişiyor.

TOGG T10X 4MORE'DA AYLIK 150 BİN TL TAKSİT

T10X 4More için bireysel ve filo müşterilerine 1,5 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve aylık 150 bin TL ödeme seçeneği var. Eylül ayına özel destek sınırlı sayıdaki araçla sınırlı ve kampanyalar birleştirilemiyor. Togg satış ve finansman sayfasında kredi planları, ön sipariş bedeli ve banka onayıyla ilgili şartlar yer alıyor.

Togg T10F 4More ve T10X 4More | Görsel: Togg

Togg T10F V2 ve T10X V2’de iki farklı faizsiz plan

TOGG T10F V2'DE İKİ FARKLI FAİZSİZ PLAN

T10F V2'de bireysel ve filo müşterilerine 900 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle aylık 90 bin TL veya 800 bin TL, 12 ay vadeli planla aylık 66 bin 667 TL ödeme seçenekleri sunuluyor. Eylül ayındaki sınırlı sayıda araçta ön sipariş bedeli hariç araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği verilebiliyor; tutar versiyon ve banka onayına göre netleşiyor.

TOGG T10X V2'DE 700 BİN TL'DEN BAŞLAYAN KREDİ

T10X V2'de bireysel ve filo müşterilerine 700 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle aylık 70 bin TL veya 600 bin TL, 12 ay vadeli seçenekle aylık 50 bin TL ödeme sunuluyor. Eylül ayına özel finansman desteği sınırlı sayıdaki araçta geçerli ve nihai kredi tutarı banka onayına göre değişiyor.

Togg T10F V2 ve T10X V2 | Görsel: Togg

Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25’te 1,5 Milyon TL

NISSAN X-TRAIL MILD HYBRID MY25'TE 1,5 MİLYON TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25 için ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Ayrıca 100 bin TL nakit alım indirimi duyuruluyor; indirimin müşteri kapsamı kampanya metninde ayrıca açıklanıyor. Kampanya 1 Eylül'den bir sonraki duyuruya kadar, katılımcı Nissan yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı. BDDK limitleri ile banka onayı geçerli. Nissan'ın Eylül kampanya sayfası model ve müşteri ayrımını açıklıyor.

NISSAN TOWNSTAR VAN PETROL L2'DE KOBİ'LERE 1,2 MİLYON TL

Townstar Van Petrol L2 için KOBİ müşterilerine 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 ticari kredi sunuluyor. Kredili seçeneğe alternatif olarak 50 bin TL nakit indirimli satın alma planı da bulunuyor. Kampanya 1 Eylül'den bir sonraki duyuruya kadar, katılımcı Nissan yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı.

Nissan X-Trail İç Tasarımı | Görsel: Nissan Türkiye

Honda HR-V e:HEV Elegance’ta 650 bin TL

HONDA HR-V E:HEV ELEGANCE'TA 650 BİN TL

Honda HR-V e:HEV Elegance için ticari müşterilere 650 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 arasında anlaşmalı bankalarda, stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Kredi onayı finans kuruluşunun değerlendirmesine bağlı. Honda HR-V kampanya sayfası müşteri ve tarih koşullarını açıklıyor.

Honda HR-V e:HEV Elegance | Görsel: Honda Türkiye

Mercedes-Benz EQV ve eSprinter’da kurumsal müşteriye özel plan

MERCEDES-BENZ EQV'DE KURUMSAL MÜŞTERİYE 1 MİLYON TL

Mercedes-Benz EQV için kurumsal müşterilere 2025 ve 2026 model araçlarda 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 finansman sunuluyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. Bu plan genel bireysel müşteri kampanyası değil; kurumsal müşteri şartı bulunuyor.

MERCEDES-BENZ eSPRINTER'DA 1 MİLYON TL, 10 AY VADE

eSprinter için kurumsal müşterilere 2025 ve 2026 model araçlarda 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 finansman seçeneği bulunuyor. Mercedes-Benz'in Eylül duyurusunda yer alan kampanya 30 Eylül'e kadar devam ediyor.

Mercedes-Benz EQV ve eSprinter | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Fiat Doblo Cargo’da yüzde 0 faizli ticari kredi

FIAT DOBLO CARGO'DA YÜZDE 0 FAİZLİ TİCARİ KREDİ

Doblo Cargo için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli KSF kredisi sunuluyor. Kredi seçeneğinde marka kasko ve sigorta şartları ile tahsis ve rehin ücretleri bulunuyor. Kredi kullanmayanlara 100 bin TL nakit indirim veriliyor. Fiat Professional kampanyaları 2 Eylül-1 Ekim tarih aralığını belirtiyor.

Fiat Doblo Cargo | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Kia Picanto’da 12 aya yayılan kredi

KIA PICANTO'DA 12 AYA YAYILAN KREDİ

Kia Picanto için bireysel ve tüzel müşterilere 100 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Aylık taksit yaklaşık 8 bin 333 TL. Kia Kasko şartı bulunan kampanyada kredi oranı aracın nihai fatura değerine göre BDDK sınırları içinde belirleniyor. Akbank, Garanti, Koç Finans ve TEB üzerinden başvuru yapılabiliyor; son onay finans kuruluşuna ait. Kia Picanto kampanya sayfası teklifin 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olduğunu belirtiyor.

Kia Picanto | Görsel: Kia Türkiye

Audi A6 e-tron modellerinde 2 milyon TL’ye kadar seçenek

A6 SPORTBACK E-TRON'DA 2 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ

Audi A6 Sportback e-tron için tüzel müşterilere ve bireysel vergi levhalı müşterilere 2 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya markalı kasko ve vdf finansmanı koşullarıyla 30 Eylül 2026'ya kadar geçerli.

A6 AVANT E-TRON'DA 2 MİLYON TL'LİK SEÇENEK

A6 Avant e-tron'da da tüzel ve bireysel vergi levhalı müşteriler için 2 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman bulunuyor. Teklif 30 Eylül'e kadar markalı kasko ve vdf şartlarıyla uygulanıyor. Audi'nin A6 e-tron kampanya sayfası, iki gövde tipini aynı finansman koşulları içinde listeliyor.

Audi A6 Sportback e-tron ve A6 Avant e-tron | Görsel: Audi Türkiye

Mercedes-Benz Sprinter Panelvan’da 1,5 milyon TL’lik fırsat

MERCEDES-BENZ SPRINTER PANELVAN'DA 1,5 MİLYON TL

Sprinter Panelvan'ın 2026 model araçlarında Mercedes-Benz Kasko şartıyla 1,5 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. Mercedes-Benz'in kurumsal müşterilere yönelik ayrı planında 2025 ve 2026 model Sprinter araçlar için 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 finansman da listeleniyor.

Mercedes-Benz Sprinter Panelvan | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Peugeot Rifter GT ve Allure’da müşteriye göre kredi seçenekleri

PEUGEOT RIFTER GT'DE MÜŞTERİYE GÖRE 1 MİLYON VE 800 BİN TL

Peugeot Rifter GT için ticari veya tüzel müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; gerçek kişilere ise 800 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. KSF veya banka seçimine göre marka kasko, kredi koruma ya da hayat sigortası ve tahsis ücretleri değişiyor. Seçenekler resmi sayfada 1 Eylül veya 3-30 Eylül başlangıçlı olarak listeleniyor.

PEUGEOT RIFTER ALLURE'DA İKİ MÜŞTERİ PLANI

Rifter Allure'da tüzel müşterilere Garanti BBVA üzerinden 500 bin TL, 6 ay vadeli; gerçek kişilere ise 235 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Gerçek kişi planının finansman kuruluşu ve ücret ayrıntısı resmi özet metninde ayrıca açıklanmıyor. Kampanya 3-30 Eylül 2026 arasında stok ve katılımcı bayi şartıyla geçerli. Peugeot Rifter kampanya sayfası iki seçeneği ayrı gösteriyor.

Peugeot Rifter GT İç Tasarımı | Görsel: Peugeot Türkiye

Volkswagen Caddy Style’da 12 aya yayılan ödeme seçeneği

VOLKSWAGEN CADDY STYLE'DA 12 AYA YAYILAN SEÇENEK

Caddy Style'da da 850 bin TL, 6 ay vadeli veya 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Teklif bireysel, tüzel ve vergi levhalı müşterilere açık; fatura bedelinin yüzde 80'i, 1,7 milyon TL üst sınır, kasko ve uzatılmış garanti koşulları geçerli.

Volkswagen Caddy Style | Görsel: Volkswagen Ticari Araç Türkiye

Volkswagen Caddy Life’ta 850 bin TL kredi kampanyası

VOLKSWAGEN CADDY LIFE'TA 850 BİN TL VE 6 AY VADE

Volkswagen Caddy Life için bireysel, tüzel ve vergi levhalı müşterilere 850 bin TL, 6 ay vadeli veya 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Kredi fatura bedelinin yüzde 80'iyle ve 1,7 milyon TL üst sınırla kısıtlı. Kasko ve uzatılmış garanti şartı bulunuyor; kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. Volkswagen Caddy kampanya sayfası iki vade seçeneğini de gösteriyor.

Volkswagen Caddy Life | Görsel: Volkswagen Ticari Araç Türkiye

Audi Q6 e-tron quattro modellerinde 2 milyon TL’ye kadar finansman

Q6 SUV E-TRON QUATTRO'DA 2 MİLYON TL'YE KADAR FİNANSMAN

Q6 SUV e-tron quattro için tüzel ve bireysel vergi levhalı müşterilere 2 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanyada markalı kasko ve vdf kullanımı gerekiyor. Teklifin son geçerlilik tarihi 30 Eylül 2026 olarak belirtiliyor.

Q6 SPORTBACK E-TRON QUATTRO'DA YÜZDE 0 FAİZ

Q6 Sportback e-tron quattro'da da 2 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kampanya tüzel müşterilerle bireysel vergi levhalı müşterilere açık ve 30 Eylül'e kadar sürüyor. Audi, finansmanın markalı kasko ve vdf şartlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Q6 e-tron kampanya detayları üzerinden model ve müşteri koşulları kontrol edilebiliyor.

Audi Q6 SUV e-tron quattro ve Q6 Sportback e-tron quattro | Görsel: Audi Türkiye

Fiat Doblo Combi’de 1 milyon TL’lik kampanya

FIAT DOBLO COMBI'DE 1 MİLYON TL

Fiat Professional'ın 2 Eylül-1 Ekim 2026 kampanyasında 0 kilometre 2025 ve 2026 model Doblo Combi için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli KSF ticari kredi veriliyor. Aylık taksit 166 bin 666,67 TL. Marka kasko ve kredi koruma veya hayat sigortası şartı bulunuyor; kredi kullanılmadığında 100 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.

Fiat Doblo Combi | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Ducato Van ve Kamyonet’te 150 bin TL nakit alternatifi

FIAT DUCATO VAN'DA 1 MİLYON TL

Ducato Van'da 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor. Aylık taksit 166 bin 666,67 TL. Kredi kullanılmadığında 150 bin TL nakit indirim seçeneği bulunuyor; kredi planında kasko, sigorta ve finansman ücretleri ayrıca hesaplanıyor.

FIAT DUCATO KAMYONET'TE 150 BİN TL NAKİT ALTERNATİFİ

Ducato Kamyonet için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli KSF kredisi veriliyor. Krediyi tercih etmeyenlere 150 bin TL nakit indirim uygulanıyor. Kampanya 2 Eylül-1 Ekim 2026 arasında 2025-2026 model ve stoklarla sınırlı.

Fiat Ducato Van ve Ducato Kamyonet | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Scudo Kamyonet’te 6 ay vadeli kredi

FIAT SCUDO KAMYONET'TE 6 AY VADE

Scudo Kamyonet için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli KSF ticari kredi kampanyası bulunuyor. Teklif 2 Eylül-1 Ekim 2026 arasında, 0 kilometre 2025 ve 2026 model araçlarda ve stoklarla sınırlı.

Fiat Scudo Kamyonet | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Ford Transit ve E-Transit modellerinde 1,2 milyon TL kredi

FORD TRANSIT VAN, MİNİBÜS VE KAMYONET'TE 1,2 MİLYON TL

Transit Van, Transit Minibüs ve Transit Kamyonet modellerinde 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. 76 bin 500 TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi bulunuyor; aylık taksit 133 bin 333 TL. Ford'un örnek planında tahsis ve rehin maliyeti 18 bin 900 TL. Kampanya 9 Eylül'de sona eriyor. Ford ticari araç kampanyaları diğer ticari model seçeneklerini de listeliyor.

FORD E-TRANSIT VAN, MİNİBÜS VE KAMYONET'TE 1,2 MİLYON TL

E-Transit Van, E-Transit Minibüs ve E-Transit Kamyonet için de 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 76 bin 500 TL katkı veya peşin faiz ödemesi şartı geçerli. Teklif 1-9 Eylül 2026 arasında stok ve finansman onayıyla uygulanıyor.

FORD TRANSIT CUSTOM'DA 1,2 MİLYON TL

Transit Custom'da 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanyada 76 bin 500 TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi bulunuyor. Teklifin son günü 9 Eylül 2026.

FORD TRANSIT COURIER'DA 600 BİN TL

Transit Courier için tüzel müşterilere 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. 72 bin 500 TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi şartı bulunan kampanya 1-9 Eylül tarihleri arasında geçerli.

FORD TOURNEO COURIER'DA 1,2 MİLYON TL

Tourneo Courier'da 1,2 milyon TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 81 bin TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi şartı ve aylık 100 bin TL taksit bilgisi veriliyor. Örnek tahsis ve rehin maliyeti 18 bin 900 TL; kampanya 9 Eylül'de sona eriyor.

FORD TOURNEO CUSTOM'DA 1,2 MİLYON TL

Tourneo Custom için 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. 76 bin 500 TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi bulunan teklif 1-9 Eylül 2026 arasında stok ve kredi onayına bağlı.

Ford Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet, E-Transit Van, E-Transit Minibüs, E-Transit Kamyonet, Transit Custom, Transit Courier, Tourneo Courier ve Tourneo Custom | Görsel: Ford Türkiye

Fiat Scudo Van’da 1 milyon TL faiz yok kredisi

FIAT SCUDO VAN'DA 1 MİLYON TL

Scudo Van için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor. Kampanya 0 kilometre 2025-2026 model araçlarda ve stoklarla sınırlı. Kredi kullanılmadığında 100 bin TL nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Fiat Scudo Van | Görsel: Fiat Professional Türkiye

KGM Musso Grand 4x4’te 24 aya uzayan yüzde 0 faiz

KGM MUSSO GRAND 4X4'TE 24 AYA UZANAN YÜZDE 0 FAİZ

KGM SsangYong Musso Grand 4x4 için ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 24 ay vadeli yüzde 0 faizli Garanti BBVA kredisi sunuluyor. Marka kampanya sayfası teklifi şahıs vergi levhalı ve tüzel müşteriler için, katılımcı bayilerde ve stoklarla sınırlı olarak 30 Eylül 2026'ya kadar duyuruyor. Kredi tahsis ve rehin ücretleri ayrıca hesaplanıyor.

KGM MUSSO EV'DE 1,5 MİLYON TL KREDİ

Musso EV'de ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar katılımcı KGM SsangYong bayilerinde ve stoklarla sınırlı. Banka tarafından tahsis ve rehin gibi ek ücretler uygulanabildiği için aylık taksit dışında toplam ödeme de incelenmeli.

KGM MUSSO GRAND 4X2'DE 12 AY VADE

Musso Grand 4x2 için ticari müşterilere 1 milyon TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli Garanti BBVA kredisi sunuluyor. Marka ve banka koşullarına göre vergi levhası veya tüzel müşteri şartı aranıyor. Kredi tahsis ve rehin ücretleri ayrıca hesaplanıyor; kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla sınırlı.

KGM TORRES 4X2'DE 500 BİN TL

KGM SsangYong Torres 4x2 için ticari müşterilere 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Marka sayfasındaki kampanya şahıs vergi levhalı ve tüzel müşterilere, katılımcı bayilerde ve stoklarla sınırlı. Tahsis ve rehin ücretleri ayrıca hesaplanıyor.

KGM TORRES 4X4'TE 500 BİN TL

Torres 4x4'te ticari müşterilere 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar geçerli. Banka onayı ve ek kredi masrafları toplam geri ödeme hesabına dahil edilmeli.

KGM ACTYON 4X4'TE 500 BİN TL KREDİ

Actyon 4x4 için ticari müşterilere Garanti BBVA üzerinden 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Kampanya katılımcı KGM SsangYong bayilerinde ve stoklarla sınırlı.

KGM KORANDO PLATINUM'DA YÜZDE 0 FAİZ

Korando Platinum'da ticari müşterilere 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar devam ediyor; vergi levhası, tüzel müşteri, banka onayı ve kredi masrafları için resmi koşullar dikkate alınmalı.

KGM SsangYong Musso Grand 4x4, Musso EV, Musso Grand 4x2, Torres 4x2, Torres 4x4, Actyon 4x4 ve Korando Platinum | Görsel: KGM SsangYong Türkiye

Mercedes-Benz Vito Panelvan’da 1,5 milyon TL

MERCEDES-BENZ VITO PANELVAN'DA 1,5 MİLYON TL

2026 model Vito Panelvan için Mercedes-Benz Kasko ile 1,5 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor.

Mercedes-Benz Vito Panelvan | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Dacia Sandero Stepway, Logan ve Jogger’da 200 bin TL kredi

DACIA SANDERO STEPWAY'DE 200 BİN TL

Dacia Sandero Stepway'de bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Aylık taksit 33 bin 333 TL, başlangıç fiyatı 1 milyon 590 bin TL olarak listeleniyor. Dacia Finans, Maxxi Değer+ ve Dacia Kasko şartları bulunan teklif 30 Eylül'e kadar stok ve katılımcı bayiyle sınırlı. Dacia satış kampanyaları üç binek modeldeki planı birlikte yayımlıyor.

DACIA LOGAN'DA 200 BİN TL KREDİ

Logan için bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve aylık 33 bin 333 TL taksit seçeneği bulunuyor. Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 340 bin TL. Dacia Finans, Maxxi Değer+, Dacia Kasko ve stok koşulları geçerli.

DACIA JOGGER'DA YÜZDE 0 FAİZ

Dacia Jogger'da bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Aylık taksit 33 bin 333 TL; başlangıç fiyatı 1 milyon 564 bin TL. Kampanya 30 Eylül'e kadar Dacia Finans, Maxxi Değer+, Dacia Kasko ve stok şartlarıyla uygulanıyor.

Dacia Sandero Stepway, Logan ve Jogger | Görsel: Dacia Türkiye

Toyota Proace City Dream ve Passion X-Pack’te 1 milyon TL

TOYOTA PROACE CITY DREAM VE PASSION X-PACK'TE 1 MİLYON TL

Toyota Proace City Dream ve Passion X-Pack için 1-30 Eylül 2026 arasında 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kredi vergi levhalı müşterilere açık. Bireysel ve vergi levhalı müşteriler için 10 bin TL peşinatlı satın alma seçeneği de duyuruluyor. Kampanya katılımcı bayilerde ve stoklarla sınırlı.

Toyota Proace City Dream ve Proace City Passion X-Pack | Görsel: Toyota Türkiye

Nissan X-Trail ve Townstar’da yüzde 0 faizli seçenekler

NISSAN TOWNSTAR VAN PETROL L1'DE 1,2 MİLYON TL

Townstar Van Petrol L1'de KOBİ müşterilerine 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 ticari kredi veriliyor. BDDK limitleri ve banka onayı geçerli. Nissan kampanyası stoklarla ve katılımcı yetkili satıcılarla sınırlı olarak bir sonraki duyuruya kadar sürüyor.

NISSAN QASHQAI MILD HYBRID'DE ÜÇ DONANIM SEÇENEĞİ

Qashqai Mild Hybrid'in N-Design, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında ticari müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanya 1 Eylül'den sonraki duyuruya kadar geçerli; BDDK limitleri, banka onayı, katılımcı yetkili satıcı ve stok şartları bulunuyor.

NISSAN QASHQAI e-POWER'DA KREDİ VE NAKİT İNDİRİM

Qashqai e-POWER için ticari müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Bireysel ve ticari müşterilere ayrıca 100 bin TL nakit alım indirimi duyuruluyor. İki avantajın birlikte kullanılıp kullanılamayacağı kampanya koşullarına ve bayi teklifine göre kontrol edilmeli.

NISSAN JUKE PLATINUM PREMIUM'DA 500 BİN TL

Juke Platinum Premium için ticari müşterilere 500 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Bireysel ve ticari müşterilere ayrıca 100 bin TL nakit alım indirimi duyuruluyor. Kampanya stoklarla, katılımcı yetkili satıcılarla ve banka onayıyla sınırlı.

Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25 | Görsel: Nissan Türkiye

Fiat Scudo Combi ve Ulysse’de aynı kredi planı

FIAT SCUDO COMBI VE COMBIMIX'TE AYNI KREDİ PLANI

Scudo Combi ve Combimix versiyonlarında 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli KSF kredisi veriliyor. Marka kasko ve kredi koruma ya da hayat sigortası şartları geçerli. Krediden vazgeçilmesi halinde 100 bin TL nakit indirim uygulanıyor.

FIAT ULYSSE'DE 1 MİLYON TL KREDİ

Ulysse için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor. Kampanya marka kasko ve kredi koruma veya hayat sigortası koşullarıyla geçerli. Kredi kullanılmadığında 100 bin TL nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Fiat Scudo Combi | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Citroën Jumpy, Spacetourer ve Berlingo’da yüzde 0 faizli seçenekler

CITROËN JUMPY KAMYONET'TE 1 MİLYON TL

Citroën Jumpy Kamyonet'te Eylül kampanyasında 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve 125 bin TL ticari takas desteği bulunuyor. Teklifin nihai müşteri şartları, kasko ve sigorta detayları resmi sayfadaki model koşullarına göre değişebiliyor. Citroën'in güncel kampanyaları Eylül başlığı altında listeleniyor.

CITROËN SPACETOURER'DA 1 MİLYON TL KREDİ

Citroën Spacetourer için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Kampanya Eylül sayfasında yer alıyor; kredi başvurusu, sigorta, kasko, banka onayı ve stok şartları satın alma aşamasında ayrıca kontrol edilmeli.

CITROËN BERLINGO'DA TÜZEL MÜŞTERİYE 800 BİN TL

Citroën Berlingo için tüzel müşterilere 800 bin TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Eylül kampanyasında ayrıca 100 bin TL ticari takas desteği ve yüzde 1,99 oranlı 1,2 milyon TL/12 ay alternatif finansman seçeneği yer alıyor. Yüzde 0 seçeneğin kredi, kasko, sigorta ve stok koşulları satın alma sırasında teyit edilmeli.

CITROËN JUMPY VAN'DA 750 BİN TL

Citroën Jumpy Van için 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya Eylül sayfasında yer alıyor; başvuru, banka onayı, kasko ve sigorta koşulları model ve müşteri profiline göre değişebiliyor.

CITROËN JUMPER'DA 15 M³ VERSİYON ŞARTI

Jumper'ın yalnızca 15 m³ ve 3,5 tonluk versiyonunda 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Kampanya Eylül döneminde stoklarla sınırlı. Araç seçilirken kredi teklifinin tüm Jumper versiyonları için geçerli olmadığına dikkat edilmeli.

CITROËN BERLINGO VAN'DA 500 BİN TL

Berlingo Van'da 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Eylül kampanyası kapsamında teklifin nihai müşteri, kasko, sigorta ve kredi başvuru koşulları Citroën yetkili satıcısında netleştiriliyor.

CITROËN JUMPER MİNİBÜS'TE 400 BİN TL

Jumper Minibüs'ün yalnızca 15 m³, 4,2 ton ve 16+1 okul veya personel servisi versiyonunda 400 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Bu teklif tüm minibüs versiyonlarını kapsamıyor; kredi, sigorta, kasko, banka ve stok şartları satın alma aşamasında kontrol edilmeli.

CITROËN AMI'DE 250 BİN TL

Citroën Ami için Eylül kampanyasında 250 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim seçeneği bulunuyor. Müşteri, stok ve finansman koşulları resmi kampanya sayfasındaki modele özel bilgilendirmeye göre değişebilir.

CITROËN AMI RIP CURL'DA 250 BİN TL

Ami Rip Curl'da da 250 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim sunuluyor. İki alternatiften hangisinin seçileceği, satın alma aşamasındaki bayi teklifinde netleşiyor.

Citroën Jumpy Kamyonet | Görsel: Citroën Türkiye

Mercedes-Benz Sprinter Minibüs’te 1,5 milyon TL

MERCEDES-BENZ SPRINTER MİNİBÜS'TE 1,5 MİLYON TL

Sprinter Minibüs'ün 2026 model tüm servis araçlarında Mercedes-Benz Kasko ile 1,5 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar uygulanıyor. Sprinter Minibüs finansman sayfası model koşullarını gösteriyor.

Mercedes-Benz Sprinter Minibüs | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Škoda Enyaq’ta tüzel müşteriye 1 milyon TL

SKODA ENYAQ'TA TÜZEL MÜŞTERİYE 1 MİLYON TL

Skoda Enyaq'ta tüzel müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar geçerli. Banka onayı ve kampanya koşulları saklı kalırken kadın müşterilere ayrıca D-Charge kuponu sunuluyor. Skoda satış kampanyaları model koşullarını listeliyor.

SKODA ENYAQ COUPE'DE YÜZDE 0 TÜZEL KREDİ

Enyaq Coupe için de tüzel müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar sürüyor; kadın müşterilere D-Charge kuponu ve banka onayı şartları geçerli.

Škoda Enyaq ve Enyaq Coupé | Görsel: Škoda Türkiye

Ford Puma ve elektrikli modellerinde 600 bin TL kredi

FORD PUMA'DA 600 BİN TL KREDİ

Ford Puma için ticari müşterilere 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Plan Koçfinans üzerinden kullanılıyor ve 72 bin 500 TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi şartı bulunuyor. Aylık taksit 100 bin TL; kampanya 1-9 Eylül 2026 arasında ve örnek tahsis/rehin maliyeti 3 bin 480 TL olarak gösteriliyor.

FORD PUMA GEN-E'DE 600 BİN TL KREDİ

Puma Gen-E için ticari müşterilere 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. 72 bin 500 TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi ile Koçfinans şartı geçerli. Kampanyanın son günü 9 Eylül 2026; stok ve kredi onayı ayrıca aranıyor.

FORD KUGA'DA TÜZEL MÜŞTERİYE 600 BİN TL

Ford Kuga'da tüzel müşterilere 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. 72 bin 500 TL katkı payı veya peşin faiz ödemesi ve Koçfinans şartı bulunuyor. Ford'un resmi kampanya sayfasında örnek tahsis ve rehin maliyeti 9 bin 450 TL olarak yer alıyor. Teklif 9 Eylül'de sona eriyor.

FORD EXPLORER'DA BİREYSELE 300 BİN TL

Explorer için bireysel müşterilere 300 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanyadan yararlanmak için Ford Kasko veya bakım paketi şartı bulunuyor. Aylık taksit 50 bin TL; örnek tahsis ve rehin maliyeti 1.740 TL. Teklif 1-9 Eylül 2026 arasında geçerli.

FORD CAPRI'DE 300 BİN TL KREDİ

Ford Capri'de bireysel müşterilere 300 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Ford Kasko veya bakım paketi şartı bulunan kampanyanın aylık taksiti 50 bin TL olarak hesaplanıyor. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2026.

FORD PUMA ST'DE TİCARİ MÜŞTERİYE 600 BİN TL

Puma ST için ticari müşterilere 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. 72 bin 500 TL peşin katkı veya faiz ödemesi ve Koçfinans şartı bulunan teklif 9 Eylül'de sona eriyor.

Ford Puma | Görsel: Ford Türkiye

Audi Q4 e-tron’da 1 milyon TL’ye kadar kredi

Q4 E-TRON'DA 1 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ

Audi Q4 e-tron için tüzel müşterilere ve bireysel vergi levhalı müşterilere 1 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya markalı kasko ve vdf koşullarıyla 30 Eylül 2026'ya kadar geçerli.

Q4 SPORTBACK E-TRON'DA YÜZDE 0 FİNANSMAN

Q4 Sportback e-tron'da da tüzel ve bireysel vergi levhalı müşterilere 1 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Teklif markalı kasko ve vdf şartlarıyla 30 Eylül'e kadar uygulanıyor. Audi Q4 e-tron kampanya sayfası iki modeli aynı kampanya altında listeliyor.

Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron | Görsel: Audi Türkiye

Peugeot Expert Van’da 1 milyon TL

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER'DA 1 MİLYON TL

Expert Traveller için ticari müşterilere KSF, tüzel müşterilere banka kredisi üzerinden 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman sunuluyor. Kampanya seçenekleri resmi sayfada eylül dönemi için listeleniyor.

PEUGEOT EXPERT VAN'DA 1 MİLYON TL

Expert Van'da ticari müşterilere KSF üzerinden, tüzel müşterilere ise banka üzerinden 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. KSF örneğinde aylık taksit 166 bin 666,67 TL; kredi tahsis ve rehin ücretleri bu tutara dahil değil. Resmi sayfada seçenekler 1 Eylül veya 3-30 Eylül başlangıçlı olarak yer alıyor. Peugeot Expert Van kampanya sayfası güncel planları gösteriyor.

Peugeot Expert Van | Görsel: Peugeot Türkiye

Maxus Deliver 7’de 400 bin TL

MAXUS DELIVER 7'DE 400 BİN TL

Maxus Deliver 7 L1H1 için vergi levhalı ve tüzel müşterilere 400 bin TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor. Kampanya 2026 model sıfır kilometre panelvanlarda 30 Eylül'e kadar, 100 araç stokuyla sınırlı. Aylık taksit 44 bin 444,44 TL; örnek tahsis ücreti 4 bin 620 TL, rehin ücreti 350,92 TL. Kredi kullanıldığında nakit indirimli fiyat geçerli değil. Maxus Türkiye fırsatları ve model kampanya sayfaları güncel stok koşullarını gösteriyor.

Maxus Deliver 7 | Görsel: Maxus Türkiye

Peugeot Boxer Van ve Minibüs’te 2025-2026 model fırsatı

FIAT DUCATO MİNİBÜS'TE YÜZDE 0 FAİZ

Ducato Minibüs'te 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi bulunuyor. Aylık taksit 166 bin 666,67 TL olarak açıklanıyor. Marka kasko ile kredi koruma veya hayat sigortası şartları geçerli; kaynakta 15 bin 750 TL tahsis ve 1.500 TL rehin ücreti örneği veriliyor. Kredinin kullanılmaması halinde 150 bin TL indirim seçeneği var.

PEUGEOT BOXER VAN'DA 2025 VE 2026 MODEL FIRSATI

Peugeot Boxer Van'ın 2025 ve 2026 model araçlarında 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli KSF kredisi veya tüzel müşterilere banka finansmanı bulunuyor. Kampanya stoklarla sınırlı; ek tarih ve ücret ayrıntısı seçilen planla kontrol edilmeli. Boxer Van kampanya sayfası güncel planı gösteriyor.

PEUGEOT BOXER MİNİBÜS'TE 1 MİLYON TL

Boxer Minibüs'ün 2025 ve 2026 model araçları için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli KSF veya tüzel müşterilere banka kredisi sunuluyor. Kampanya stoklarla sınırlı; ek tarih ve ücret ayrıntısı seçilen plana göre kontrol edilmeli.

Peugeot Boxer Van ve Boxer Minibüs | Görsel: Peugeot Türkiye

Mercedes-Benz Vito Tourer’da 1,5 milyon TL

MERCEDES-BENZ VITO TOURER'DA 1,5 MİLYON TL

Vito Tourer'ın belirli PRO 114 CDI Ekstra Uzun versiyonlarında, 2026 model araçlar için 1,5 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Mercedes-Benz Kasko şartının bulunduğu teklif 30 Eylül'e kadar geçerli. Aynı markanın kurumsal müşterilere yönelik ayrı Eylül planında ise 2025 ve 2026 model tüm Vito araçları için 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 finansman seçeneği ayrıca listeleniyor. Mercedes-Benz'in Eylül duyurusu iki seçeneği ayrı koşullarla gösteriyor.

Mercedes-Benz Vito Tourer | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Toyota Hilux 4x2’de kurumsal müşteriye 1 milyon TL

TOYOTA HILUX 4X2'DE KURUMSAL MÜŞTERİYE 1 MİLYON TL

Hilux 4x2 için kurumsal müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya 1-30 Eylül arasında katılımcı bayilerde ve stoklarla sınırlı.

Toyota Hilux 4x2 | Görsel: Toyota Türkiye

Anadolu Isuzu kamyonlarda 1,7 milyon TL’ye kadar

ANADOLU ISUZU KAMYONLARDA 1,7 MİLYON TL'YE KADAR

Anadolu Isuzu'nun Eylül kampanyasında Isuzu kamyonlar için iki yüzde 0 faizli seçenek bulunuyor: 1 milyon TL, 12 ay vade ve katkı paysız plan veya 1,7 milyon TL, 6 ay vade. Teklif 1-30 Eylül 2026 arasında anlaşmalı bayilerde, stoklarla sınırlı olarak geçerli. Kredi koşulları anlaşmalı bankaların onayına bağlı. Anadolu Isuzu kampanya sayfası model ve başvuru şartlarını yayımlıyor.

Anadolu Isuzu kamyonlar | Görsel: Anadolu Isuzu

Renault Master Minibüs’te 2 milyon TL, 3 ay vade

MASTER MİNİBÜS'TE 2 MİLYON TL, 3 AY VADE

Renault Master Minibüs için ticari müşterilere 2 milyon TL, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Aynı kampanya kartında 1,5 milyon TL ve 12 ay vadeli yüzde 2,19 oranlı alternatif de bulunuyor; yüzde 0 faizli seçenek yalnızca 2 milyon TL ve 3 ay vadeli plan. Vergi levhası, Renault Finans, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartları geçerli. Kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla ve katılımcı bayilerle sınırlı. Renault ticari kampanyaları üzerinden başvuru koşulları görülüyor.

RENAULT KANGOO VAN'DA 1,5 MİLYON TL

Renault Kangoo Van'da ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 3 ay vadeli veya 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Vergi levhası, Renault Finans, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartları bulunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla ve katılımcı bayilerle sınırlı.

RENAULT KANGOO MULTIX'TE İKİ FARKLI VADE

Kangoo Multix için ticari müşteriler 1,5 milyon TL ve 3 ay vadeli ya da 1 milyon TL ve 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Teklifin geçerli olması için vergi levhası ile birlikte Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl koşulları aranıyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stok ve katılımcı bayi şartıyla uygulanıyor.

RENAULT MASTER PANELVAN'DA 1,5 MİLYON TL'LİK KREDİ

Master Panelvan için ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 3 ay vadeli veya 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Renault Finans üzerinden kullanılan kredide vergi levhası, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartı bulunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar sürüyor.

RENAULT TRAFIC'TE YÜZDE 0 FAİZLİ İKİ PLAN

Trafic'te ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 3 ay vadeli veya 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Vergi levhası, Renault Kasko ve Maxxi Warranty +1 yıl şartları bulunuyor. Teklif 30 Eylül'e kadar stok ve katılımcı bayi şartına bağlı.

RENAULT CLIO'DA 200 BİN TL

Renault Clio için bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Aylık taksit 33 bin 333 TL olarak hesaplanıyor. Renault Finans, Maxxi Warranty +1 yıl ve Renault Kasko şartları bulunan kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla ve katılımcı bayilerle sınırlı.

RENAULT BOREAL'DA 200 BİN TL KREDİ

Boreal'da bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanyada Renault Finans, Maxxi Warranty +1 yıl ve Renault Kasko şartı bulunuyor. Modelin resmi sayfadaki nakit başlangıç fiyatı 2 milyon 269 bin TL; peşinat ayrıca uygulanıyor.

RENAULT DUSTER'DA 6 AY VADE

Duster için bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve aylık 33 bin 333 TL taksit seçeneği veriliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stok ve katılımcı bayi koşuluyla geçerli. Nakit başlangıç fiyatı 1 milyon 824 bin TL olarak listeleniyor.

RENAULT MEGANE SEDAN'DA 200 BİN TL

Megane Sedan'da bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Renault Finans, Maxxi Warranty +1 yıl ve Renault Kasko şartlarının yer aldığı kampanyada nakit başlangıç fiyatı 1 milyon 892 bin 200 TL olarak belirtiliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar stok ve bayi koşuluyla geçerli.

Renault Master Minibüs | Görsel: Renault Türkiye

Peugeot Partner Van’da 9 ay vade

PEUGEOT PARTNER VAN'DA 9 AY VADE

Partner Van için ticari ve tüzel müşterilere 800 bin TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Aylık taksit 88 bin 888,89 TL olarak belirtiliyor. KSF örneğinde 12 bin 600 TL tahsis ve 1.500 TL rehin ücreti ayrıca yer alıyor. Peugeot Partner Van kampanya sayfası eylül tarih ve kanal ayrımını gösteriyor.

Peugeot Partner Van | Görsel: Peugeot Türkiye

Opel Movano, Zafira ve Vivaro modellerinde 750 bin TL’ye kadar

OPEL MOVANO MİNİBÜS'TE 1 MİLYON TL

Opel Movano Minibüs için 1 milyon TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Opel'in Eylül finansman koşullarında marka kasko ile kredi koruma veya hayat sigortası şartları ve finansman onayı yer alıyor. Teklif 30 Eylül'e kadar stoklarla sınırlı.

OPEL ZAFIRA EDITION PLUS XL'DE 750 BİN TL

Opel Zafira Edition Plus XL için 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Opel'in finansman koşullarında marka kasko ve kredi koruma veya hayat sigortası şartları bulunuyor. Teklif 30 Eylül'e kadar stok ve kredi onayına bağlı.

OPEL VIVARO CARGO'DA 750 BİN TL

Vivaro Cargo'da 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var. Kampanya 1-30 Eylül 2026 dönemi için duyuruluyor. Kredi, sigorta ve stok koşulları katılımcı bayinin teklifinde ayrıca netleşiyor.

OPEL VIVARO KAMYONET'TE 750 BİN TL

Vivaro Kamyonet için de 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya finansman onayı ve stokla sınırlı. Marka kasko ile kredi koruma veya hayat sigortası şartları toplam maliyet hesabına eklenebiliyor.

OPEL MOVANO'DA 750 BİN TL

Opel Movano için 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Eylül teklifinde stok, banka onayı ve finansman sigortası şartları geçerli.

OPEL COMBO'DA 600 BİN TL

Opel Combo için 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Eylül döneminde marka kasko ve kredi koruma veya hayat sigortası koşulları ile finansman onayı geçerli. Kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla sınırlı. Opel ticari araç kampanyası model listesini ve finansman bağlantılarını yayımlıyor.

OPEL COMBO CARGO'DA KOBİ'LERE 600 BİN TL

Combo Cargo'da KOBİ ve ticari müşterilere 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanya stoklarla ve kredi onayıyla sınırlı. Kasko, sigorta, tahsis ve rehin ücretleri için bayiden kişiye özel ödeme planı alınması gerekiyor.

OPEL ZAFIRA ULTIMATE XL'DE 600 BİN TL

Zafira Ultimate XL için 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Teklif 1-30 Eylül 2026 döneminde marka kasko, kredi koruma veya hayat sigortası, stok ve finansman onayı koşullarıyla geçerli.

OPEL VIVARO CITY VAN'DA 600 BİN TL

Vivaro City Van'da 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Uygulama stok, banka ve finansman onayına bağlı olarak 30 Eylül'e kadar sürüyor.

Opel Movano Minibüs | Görsel: Opel Türkiye

Toyota Proace Max’te 1 milyon TL kredi

TOYOTA PROACE MAX'TE 1 MİLYON TL KREDİ

Proace Max için vergi levhalı müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. 10 bin TL peşinatlı seçenek bulunan kampanya 1-30 Eylül 2026 arasında geçerli. Katılımcı bayi ve stok şartları bulunuyor. Toyota'nın Eylül kampanyaları model bazındaki güncel koşulları yayımlıyor.

Toyota Proace Max | Görsel: Toyota Türkiye

Maxus Deliver 9’da 400 bin TL’lik kampanya

MAXUS DELIVER 9'DA 400 BİN TL

Deliver 9 L3H2'de de vergi levhalı ve tüzel müşterilere 400 bin TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi veriliyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar 2026 model sıfır kilometre panelvanlarda ve stoklarla sınırlı. Kredi kullanmayanlar için listelenen nakit fiyat ile kredi kampanyası birlikte uygulanmıyor. Deliver 9 kredi fırsatı bu planın tutar ve vadesini açıklıyor.

Maxus Deliver 9 | Görsel: Maxus Türkiye

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