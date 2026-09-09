OPEL MOVANO MİNİBÜS'TE 1 MİLYON TL

Opel Movano Minibüs için 1 milyon TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Opel'in Eylül finansman koşullarında marka kasko ile kredi koruma veya hayat sigortası şartları ve finansman onayı yer alıyor. Teklif 30 Eylül'e kadar stoklarla sınırlı.

OPEL ZAFIRA EDITION PLUS XL'DE 750 BİN TL

Opel Zafira Edition Plus XL için 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Opel'in finansman koşullarında marka kasko ve kredi koruma veya hayat sigortası şartları bulunuyor. Teklif 30 Eylül'e kadar stok ve kredi onayına bağlı.

OPEL VIVARO CARGO'DA 750 BİN TL

Vivaro Cargo'da 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var. Kampanya 1-30 Eylül 2026 dönemi için duyuruluyor. Kredi, sigorta ve stok koşulları katılımcı bayinin teklifinde ayrıca netleşiyor.

OPEL VIVARO KAMYONET'TE 750 BİN TL

Vivaro Kamyonet için de 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya finansman onayı ve stokla sınırlı. Marka kasko ile kredi koruma veya hayat sigortası şartları toplam maliyet hesabına eklenebiliyor.

OPEL MOVANO'DA 750 BİN TL

Opel Movano için 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Eylül teklifinde stok, banka onayı ve finansman sigortası şartları geçerli.

OPEL COMBO'DA 600 BİN TL

Opel Combo için 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Eylül döneminde marka kasko ve kredi koruma veya hayat sigortası koşulları ile finansman onayı geçerli. Kampanya 30 Eylül'e kadar stoklarla sınırlı. Opel ticari araç kampanyası model listesini ve finansman bağlantılarını yayımlıyor.

OPEL COMBO CARGO'DA KOBİ'LERE 600 BİN TL

Combo Cargo'da KOBİ ve ticari müşterilere 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanya stoklarla ve kredi onayıyla sınırlı. Kasko, sigorta, tahsis ve rehin ücretleri için bayiden kişiye özel ödeme planı alınması gerekiyor.

OPEL ZAFIRA ULTIMATE XL'DE 600 BİN TL

Zafira Ultimate XL için 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Teklif 1-30 Eylül 2026 döneminde marka kasko, kredi koruma veya hayat sigortası, stok ve finansman onayı koşullarıyla geçerli.

OPEL VIVARO CITY VAN'DA 600 BİN TL

Vivaro City Van'da 600 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Uygulama stok, banka ve finansman onayına bağlı olarak 30 Eylül'e kadar sürüyor.

Opel Movano Minibüs | Görsel: Opel Türkiye