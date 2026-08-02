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Ağustos 2026 sıfır faizli araç kampanyaları açıklandı: Bunları bilmeden bayiye gitmeyin!

Ağustos 2026 itibarıyla otomotiv pazarında yeni bir sıfır faiz rüzgarı esiyor. Finansman tutarlarının 1,5 milyon TL'ye, vadelerin ise 12 aya kadar uzadığı kampanyalarda asıl avantaj KOBİ'lere ve ticari işletmelere sunuluyor. Yeni ayın en cazip otomobil kampanyaları belli oldu.

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Ağustos 2026’da sıfır araçta yüzde 0 faizli kredi kampanyaları başladı

Ağustos 2026'da sıfır kilometre araç almak isteyenler için farklı markalarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri açıklandı. Markaların resmi kampanya duyurularına göre faizsiz finansman tutarı 250 bin TL'den 1,5 milyon TL'ye kadar çıkarken, vadeler 6 ile 12 ay arasında değişiyor. Ancak birçok teklif yalnızca vergi levhalı müşterilere, ticari işletmelere veya KOBİ'lere sunuluyor.

AĞUSTOS AYINDA ÖNE ÇIKAN FAİZSİZ KREDİ TUTARLARI
Yüzde 0 faiz
ARAÇ
KREDİ SEÇENEĞİ
Toyota Proace Max:
1.000.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faiz
Toyota Hilux 4x2:
1.500.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faiz
Fiat Grande Panda Elektrikli:
250.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
Nissan Qashqai:
600.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faiz
Nissan Juke:
500.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faiz
Nissan X-Trail:
1.000.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faiz
Nissan Townstar Van:
800.000 TL'ye 12 ay veya 1.350.000 TL'ye 6 ay yüzde 0 faiz
Toyota Proace Max’te vergi levhalı müşterilere 1 milyon TL faizsiz kredi

TOYOTA PROACE MAX'TE 1 MİLYON TL FİNANSMAN

Toyota Proace Max için vergi levhalı müşterilere 1 milyon TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği sunuluyor. Finansman Akbank ve Garanti Bankası üzerinden sağlanıyor.

2026 model araçlar için geçerli kampanyada başlangıç fiyatı 1 milyon 726 bin 500 TL olarak açıklanıyor. Markanın duyurusunda ayrıca 10 bin TL peşinatla satın alma seçeneği öne çıkarılıyor.

Proace Max kampanyası 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında ve katılım sağlayan bayilerde geçerli. Kredi başvurusu banka tarafından ayrıca değerlendiriliyor.

Toyota Hilux 4x2’de 1,5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli finansman

HİLUX 4X2'DE FAİZSİZ KREDİ 1,5 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR

Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser otomatik versiyonunda 1 milyon 500 bin TL'ye kadar, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor. Teklif vergi levhalı müşterilere özel sunuluyor.

Bu modelde kampanyalı başlangıç fiyatı 2 milyon 678 bin TL olarak belirtiliyor. Ancak başlangıç fiyatı ile sıfır faizli kredi kampanyası aynı anda kullanılamıyor.

Vergi levhası bulunmayan müşteriler için Çiftçi Kayıt Sistemi, arıcılık veya hayvancılık belgelerinden biri yeterli kabul edilebiliyor. Bu uygulama yalnızca Hilux 4x2 Hi-Cruiser otomatik versiyonu için geçerli.

Kampanya 31 Ağustos'a kadar sürüyor ve stoklarla sınırlı tutuluyor.

Fiat Grande Panda Elektrikli’de 250 bin TL ile 12 ay vade imkanı

GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ'DE 12 AY VADE

Fiat Grande Panda'nın elektrikli versiyonu için iki ayrı seçenek bulunuyor. Araç 1 milyon 494 bin 900 TL'den başlayan fiyatla alınabiliyor ya da 250 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor.

Faizsiz kredi seçeneğinde aylık taksit 20 bin 833 TL olarak hesaplanıyor. Başlangıç fiyatı ile kredi kampanyası ise birlikte kullanılamıyor.

Kampanya 2 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında, sınırlı sayıdaki 2026 model Grande Panda BEV araçlarda geçerli. Krediden yararlanmak için marka kaskosu ile kredi koruma veya hayat sigortası satın alınması gerekiyor.

Yüzde 0 faiz uygulanmasına rağmen kredi tahsis ve rehin tesis ücretleri bulunuyor. Bu nedenle toplam ödeme yalnızca aylık taksitler üzerinden değerlendirilmemeli.

Kia Picanto’da yüzde 0 faizli kredi detayları bayide netleşecek

KİA PİCANTO'DA TUTAR VE VADE BAYİDE NETLEŞECEK

Kia, Picanto için Ağustos ayı boyunca yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuyor. Kampanya bireysel ve tüzel müşterileri kapsıyor.

Kredi işlemleri Akbank, Garanti Bankası, Koç Finans ve TEB üzerinden yürütülüyor. Kullanılabilecek kredi oranı aracın nihai fatura değerine göre belirleniyor ve başvurunun finans kuruluşu tarafından onaylanması gerekiyor.

Duyuruda faizsiz kredinin tutarı, vadesi ve aylık taksit bilgisi paylaşılmadığı için satın alma öncesinde yetkili satıcıdan kişiye özel ödeme planı alınması önem taşıyor. Kampanyalı krediden yararlanmak isteyenlerden Kia Kasko poliçesi yaptırmaları da isteniyor.

QASHQAİ'DE FAİZSİZ KREDİ TİCARİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Nissan Qashqai Mild Hybrid'in N-Design, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ticari müşterilere 600 bin TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi sağlanıyor.

Aynı finansman Qashqai e-POWER için de ticari müşterilere sunuluyor. Modelde bireysel müşteriler için açıklanan avantaj ise faizsiz kredi değil, 100 bin TL nakit alım indirimi olarak uygulanıyor.

Kampanya sınırlı sayıdaki araçlarda ve katılımcı Nissan yetkili satıcılarında geçerli.

Nissan Juke’de ticari müşterilere 500 bin TL faizsiz kredi fırsatı

JUKE İÇİN 500 BİN TL'YE 6 AY FAİZSİZ DÖNEM

Nissan Juke Platinum Premium versiyonunda ticari müşteriler 500 bin TL tutarında krediyi 6 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle kullanabiliyor.

Modelde bireysel ve ticari müşterilere yönelik 100 bin TL'lik nakit indirimi de bulunuyor. Ancak nakit indirimi ile kredi seçeneğinin birlikte kullanılıp kullanılamayacağı satın alma öncesinde yetkili satıcıdan doğrulanmalı.

Nissan X-Trail’de ticari müşterilere 1 milyon TL sıfır faizli finansman

X-TRAİL'DE 1 MİLYON TL SIFIR FAİZLİ KREDİ

Nissan X-Trail'de ticari müşterilere 1 milyon TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman sunuluyor.

Bireysel müşteriler için faizsiz kredi açıklanmazken, modelde 100 bin TL nakit alım indirimi bulunuyor. Faizsiz finansman yalnızca ticari müşteri grubunu kapsıyor.

Nissan Townstar Van’da KOBİ’lere 12 aya varan faizsiz kredi seçenekleri

TOWNSTAR VAN'DA VADE 12 AYA KADAR UZUYOR

Nissan'ın hafif ticari modeli Townstar Van'da KOBİ'lere yönelik farklı sıfır faizli kredi seçenekleri yer alıyor.

Benzinli L2 Uzun Şasi versiyonunda 50 bin TL nakit indiriminin yanında 800 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor.

L2 DCT Tekna versiyonunda ise finansman tutarı 1 milyon 350 bin TL'ye çıkıyor. Bu seçenek 6 ay vadeli olarak sunuluyor ve 50 bin TL nakit indirimi de kampanyaya dahil ediliyor.

L1 Kısa Şasi ve elektrikli Townstar Van EV modellerinde KOBİ'lere 800 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi sağlanıyor.

YÜZDE 0 FAİZ HER ZAMAN MASRAFSIZ KREDİ ANLAMINA GELMİYOR

Kampanyalarda faiz oranının sıfır olması, krediyle bağlantılı tüm giderlerin kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Tahsis ücreti, rehin bedeli, kasko ve hayat sigortası gibi ek maliyetler toplam ödeme tutarını artırabiliyor.

Kredi onayı müşterinin mali durumuna göre banka veya finansman şirketi tarafından veriliyor. Araç sayısı, donanım seçeneği ve kampanya koşulları bölgeye ya da yetkili satıcıya göre farklılık gösterebiliyor.

Başvuru öncesinde kredi tutarı, vade, aylık ödeme, ek ücretler ve kampanyanın başka indirimlerle birleştirilip birleştirilemediği yetkili bayi ve finans kuruluşundan doğrulanmalı.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Diyar Oktuay
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