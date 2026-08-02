TOWNSTAR VAN'DA VADE 12 AYA KADAR UZUYOR
Nissan'ın hafif ticari modeli Townstar Van'da KOBİ'lere yönelik farklı sıfır faizli kredi seçenekleri yer alıyor.
Benzinli L2 Uzun Şasi versiyonunda 50 bin TL nakit indiriminin yanında 800 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor.
L2 DCT Tekna versiyonunda ise finansman tutarı 1 milyon 350 bin TL'ye çıkıyor. Bu seçenek 6 ay vadeli olarak sunuluyor ve 50 bin TL nakit indirimi de kampanyaya dahil ediliyor.
L1 Kısa Şasi ve elektrikli Townstar Van EV modellerinde KOBİ'lere 800 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi sağlanıyor.
YÜZDE 0 FAİZ HER ZAMAN MASRAFSIZ KREDİ ANLAMINA GELMİYOR
Kampanyalarda faiz oranının sıfır olması, krediyle bağlantılı tüm giderlerin kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Tahsis ücreti, rehin bedeli, kasko ve hayat sigortası gibi ek maliyetler toplam ödeme tutarını artırabiliyor.
Kredi onayı müşterinin mali durumuna göre banka veya finansman şirketi tarafından veriliyor. Araç sayısı, donanım seçeneği ve kampanya koşulları bölgeye ya da yetkili satıcıya göre farklılık gösterebiliyor.
Başvuru öncesinde kredi tutarı, vade, aylık ödeme, ek ücretler ve kampanyanın başka indirimlerle birleştirilip birleştirilemediği yetkili bayi ve finans kuruluşundan doğrulanmalı.
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