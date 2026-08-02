TOYOTA PROACE MAX'TE 1 MİLYON TL FİNANSMAN

Toyota Proace Max için vergi levhalı müşterilere 1 milyon TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği sunuluyor. Finansman Akbank ve Garanti Bankası üzerinden sağlanıyor.

2026 model araçlar için geçerli kampanyada başlangıç fiyatı 1 milyon 726 bin 500 TL olarak açıklanıyor. Markanın duyurusunda ayrıca 10 bin TL peşinatla satın alma seçeneği öne çıkarılıyor.

Proace Max kampanyası 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında ve katılım sağlayan bayilerde geçerli. Kredi başvurusu banka tarafından ayrıca değerlendiriliyor.