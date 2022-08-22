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Haberler Otomobil En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

Ağustos ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller tek tek listelendi. Pandemi dönemi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyondan olumsuz etkilenen sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor. Fahiş fiyatlar satışlarını durdurma noktasına getirirken hükümet devreye bastı. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sınırlamayla birlikte otomobillin fiyat listeleri güncellendi.

22.08.2022 15:45 - Son Güncelleme: 22.08.2022 15:45
En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

2022 en ucuz sıfır otomobiller yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni dönem ve ikinci el otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için getirilen yeni düzenlemenin ardından 2022 model araç ilanları arttı. İşte Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford Ağustos ayı fiyat listesi...

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En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

Honda'nın yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 534.000 TL'ye, City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 550.600 TL'ye satılıyor.

En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

Volkswagen marka Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 490,000 TL'ye, yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 528,600 TL'ye, yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL'ye satılıyor.

En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

Seat Ibiza'nın 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı 450.000 TL'ye, 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 550.000 TL'ye satılıyor.

En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

SKODA YENİ FABİA;

1.0 TSI 95 PS Elite - 478.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.400 TL

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