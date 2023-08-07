Egea fiyatına Toyota Corolla satılmaya başlandı! Sıfır otomobil almak isteyenler tekrar düşünüyor!

Toyota Corolla modelinin bazı versiyonlarına göre Fiat Egea Easy donanımlı otomobil modelinin fiyatının daha yüksek olduğu görülüyor. Örneğin, Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonunun fiyatı, Toyota Corolla 1.5 Vision versiyonunun fiyatından daha yüksek. Ayrıca, Fiat Egea'nın diğer versiyonları da bazı Toyota Corolla modellerinden daha pahalı olarak karşımıza çıkıyor.
Bu durumda, otomobil almak isteyenler için tercih yaparken dikkatli düşünmeleri gerekebilir. Toyota Corolla, Türkiye'de popüler bir seçim olmasına rağmen, Fiat Egea'nın daha uygun fiyatlı olması bazı kişilerin tercihini etkileyebilir. Ancak diğer yandan, Toyota'nın üstün performansı ve kalitesi de düşünülmelidir.
Her iki otomobilin de özelliklerini, donanımlarını ve fiyatlarını karşılaştırmak, bütçeye uygun olanı seçmek önemlidir. Ayrıca uzun vadeli düşünmek ve kendi ihtiyaçlarınıza en uygun otomobili belirlemek, doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır.
TOYOTA COROLLA, lüks ve şıklığı bir araya getiren tasarımıyla öne çıkan bir diğer seçenektir. İşte TOYOTA COROLLA'nın farklı versiyonlarının fiyat detayları:
1.5 Vision TOYOTA COROLLA'nın giriş seviyesi versiyonu olan 1.5 Vision, şıklık ve performansı bir arada sunuyor. Bu versiyonun fiyatı 1.133.550 TL'dir.