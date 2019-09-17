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Efsane kasa Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki... Üç yıl süren restorasyonun ardından...

1955 model Porsche 356B'yi satın alan adam herkesi şaşırttı. Efsane kasa Porsche 911'i hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Üç yıl süren restorasyonun ardından Efsane kasa Porsche 911 Almanya Stuttgart'taki Porsche Müzesi'ne sunuldu.

17.09.2019 19:20 - Son Güncelleme: 17.09.2019 19:20
Efsane kasa Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki... Üç yıl süren restorasyonun ardından...

Aracın çoğu yeri çürümüş durumdaydı.

Efsane kasa Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki... Üç yıl süren restorasyonun ardından...

İşte otomobilin restorasyondan önceki hali ve sonrası.

Efsane kasa Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki... Üç yıl süren restorasyonun ardından...
Efsane kasa Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki... Üç yıl süren restorasyonun ardından...
Efsane kasa Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki... Üç yıl süren restorasyonun ardından...
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