Düşük faiz otomobil satışlarını patlattı! Taşıt kredileri ve faiz seviyelerinde son durum ne? En ucuz otomobiller hangileri?
Faiz indiriminin ardından konut sektörünün yanında hareketlenen bir diğer sektör de otomobil sektörü oldu. Otomobil almak isteyen vatandaşlar, faiz indirimini fırsat bilerek otomobil bayilerine akın etti. Faiz indirimiyle satışların patlamasının ardından otomobil bayilerinde adeta satacak otomobil kalmadı. Peki otomobil almayı düşünenler için taşıt kredilerinde ve faiz oranlarında son durum ne? İşte otomobil piyasasında son durum ve en ucuz fiyatlı anlaşmalı kredili otomobiller!
Faiz indirimlerinin hareketlendiği sektörlerin başında gelenlerden bir tanesi de otomotiv sektörü oldu. A Haber canlı yayında piyasadaki olumlu havayı değerlendiren sektör temsilcileri satışlarda yukarıya doğru bit trend olduğunu belirtti. Faiz indiriminin etkisini görmeye başladık diyen yetkililer, "showroom ziyaretlerimizde de bu artışı hissediyoruz" dedi.
Sıfır otomobil kampanyaları, kamu bankalarının faiz indirim kararının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sorumluluk alarak, Honda, Fiat, Renault Mais, Hyundai, Karsan, Temsa, Isuzu gibi firmalarla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Kampanyanın ardından merak edilen otomobil fiyatlarını sizler için derledik. İşte detaylar...
TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Taşıt kredisi kullanarak sıfır araç almayı düşünenlere gerekli evrakları belirterek başlayalım. Birçok banka taşıt kredisi için şu evrakları talep ediyor:
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
İkametgah, elektrik, telefon, su, doğalgaz faturası, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge, noter satış sözleşmesi, ÖTV ödeme makbuzu veya araç tesciline ilişkin geçici belge.
Evrak içerisinde geçerlilik süresi belirtilmeyen evraklar için belge tarihinden itibaren son 3 ay, Evrak içerisinde geçerlilik süresini belirten evraklar için (İkametgah gibi ) geçerlilik süresi içerisinde işlem yapılması gerekmektedir.)
OTOMOBİLİN YÜZDE 70'İNE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25/01/2019 tarihinde yayımlanmış yönetmelik gereğince; bireysel başvurularda araç fatura bedeli 120.000 TL'ye kadar olan araçlar için araç fatura tutarının %70'ine kadar, araç fatura bedeli 120.000 TL üzerinde olan araçlar için ise fatura tutarının 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, üzerinde kalan tutarın ise %50'sine kadar kredi kullanılabilmektedir.