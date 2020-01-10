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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Büyük sıkıntı!

Otomobil, yolcu taşımaya uygun tekerlekli, motorunu kendi taşıyabilen kara ulaşım taşıtı. Otomobil kavramının ilk ortaya çıktığı zaman göz önüne alınarak hayvan gücü kullanılmadan, itmeden veya çekmeden kendiliğinden hareket edebilen öz itmeli taşıtlardır. Günümüzde otomobiller günlük hayatlarımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir.
Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

10.01.2020 12:32 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:32
Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Büyük sıkıntı!

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Büyük sıkıntı!

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Büyük sıkıntı!

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Büyük sıkıntı!

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Büyük sıkıntı!

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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