Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan otomotiv sektörü, Mart ve Nisan aylarında adeta atağa kalktı. Yüksek faiz oranlarına ve ekonomik zorluklara rağmen bazı markalar ve modeller, talebe yetişemez hale geldi.
📊 2025 YILININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI
Otomobil pazarı, her zaman olduğu gibi rekabetin en sıcak yaşandığı alanlardan biri. İşte zirvede yer alan markalar ve satış adetleri:
Renault – 27.993 adet
Toyota – 20.757 adet
Fiat – 15.436 adet
Volkswagen – 15.432 adet
Hyundai – 14.960 adet
Peugeot – 14.437 adet
Opel – 9.616 adet
Skoda – 8.388 adet
BYD – 8.211 adet
BMW – 7.851 adet
Görüldüğü üzere, özellikle Renault ve Toyota açık ara önde gidiyor. Sürpriz markalardan biri ise Çinli BYD oldu. Elektrikli araçlarla öne çıkan marka, Türkiye pazarında hızla yükseliyor.
🚘 2025 YILININ EN GÖZDE OTOMOBİL MODELLERİ
Markalar kadar modeller de yarışıyor. Hangi model daha çok tercih edildi, işte liste:
Renault Clio – 5.139 adet
Renault Megane – 3.828 adet
Fiat Egea Sedan – 3.703 adet
Toyota Corolla – 3.466 adet
Peugeot 2008 – 3.208 adet
Togg T10X – 3.180 adet
Citroen C4X – 2.850 adet
Fiat Egea Cross – 2.770 adet
Toyota C-HR – 2.738 adet
Nissan Qashqai – 2.261 adet
Özellikle Togg T10X, kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin yerli otomobili, pazarda iddialı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Renault Clio ise yıllardır süregelen popülerliğini koruyarak zirvede yer aldı.
🧩 SATIŞ RAKAMLARINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Renault, toplam satışta liderliği kimseye bırakmadı. Clio ve Megane modelleriyle başarıya ulaştı.
Toyota, Corolla ve C-HR modelleri sayesinde pazardaki güçlü konumunu sürdürüyor.
Fiat, özellikle Egea Sedan ve Egea Cross modelleriyle sürücülerden yoğun ilgi gördü.
Elektrikli araçlara olan ilgi artıyor! BYD ve Togg gibi markaların satışları, elektrikli segmentin yükselişini net bir şekilde ortaya koyuyor.
SUV segmentinde Peugeot 2008 ve Nissan Qashqai, aileler ve genç sürücüler tarafından tercih edilen modeller arasında.
🚦 2025 YILINDA OTOMOTİV SEKTÖRÜ NE YÖNDE İLERLİYOR?
Sektör temsilcileri, yılın geri kalanında satışların daha da artacağını öngörüyor. Özellikle yerli üretimin ve elektrikli araçların teşvik edilmesiyle birlikte pazarın yönü değişiyor. Yüksek faiz oranları ve kredi koşulları tüketiciyi zorlayıcı olsa da, markaların sunduğu kampanyalar sayesinde satış ivmesi korunuyor.
Fotoğraflar: AA