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Bu Modeller Kapış Kapış! 2025'in En Çok Satan Arabaları

Türkiye otomobil pazarında 2025 yılına hızlı bir giriş yapıldı. Ocak-Mart döneminde satışlarda bir miktar gerileme görülse de, Mart ve Nisan aylarıyla birlikte hareketlilik yeniden yükselişe geçti. Özellikle bazı markalar ve modeller var ki, adeta yok satıyor.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 23:39 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 23:39
Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan otomotiv sektörü, Mart ve Nisan aylarında adeta atağa kalktı. Yüksek faiz oranlarına ve ekonomik zorluklara rağmen bazı markalar ve modeller, talebe yetişemez hale geldi.

Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

📊 2025 YILININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

Otomobil pazarı, her zaman olduğu gibi rekabetin en sıcak yaşandığı alanlardan biri. İşte zirvede yer alan markalar ve satış adetleri:

  • Renault – 27.993 adet

  • Toyota – 20.757 adet

  • Fiat – 15.436 adet

Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

  • Volkswagen – 15.432 adet

  • Hyundai – 14.960 adet

  • Peugeot – 14.437 adet

  • Opel – 9.616 adet

  • Skoda – 8.388 adet

  • BYD – 8.211 adet

  • BMW – 7.851 adet

Görüldüğü üzere, özellikle Renault ve Toyota açık ara önde gidiyor. Sürpriz markalardan biri ise Çinli BYD oldu. Elektrikli araçlarla öne çıkan marka, Türkiye pazarında hızla yükseliyor.

Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

🚘 2025 YILININ EN GÖZDE OTOMOBİL MODELLERİ

Markalar kadar modeller de yarışıyor. Hangi model daha çok tercih edildi, işte liste:

  • Renault Clio – 5.139 adet

  • Renault Megane – 3.828 adet

  • Fiat Egea Sedan – 3.703 adet

Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

  • Toyota Corolla – 3.466 adet

  • Peugeot 2008 – 3.208 adet

  • Togg T10X – 3.180 adet

  • Citroen C4X – 2.850 adet

  • Fiat Egea Cross – 2.770 adet

  • Toyota C-HR – 2.738 adet

  • Nissan Qashqai – 2.261 adet

Özellikle Togg T10X, kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin yerli otomobili, pazarda iddialı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Renault Clio ise yıllardır süregelen popülerliğini koruyarak zirvede yer aldı.

Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

🧩 SATIŞ RAKAMLARINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

  • Renault, toplam satışta liderliği kimseye bırakmadı. Clio ve Megane modelleriyle başarıya ulaştı.

  • Toyota, Corolla ve C-HR modelleri sayesinde pazardaki güçlü konumunu sürdürüyor.

  • Fiat, özellikle Egea Sedan ve Egea Cross modelleriyle sürücülerden yoğun ilgi gördü.

  • Elektrikli araçlara olan ilgi artıyor! BYD ve Togg gibi markaların satışları, elektrikli segmentin yükselişini net bir şekilde ortaya koyuyor.

  • SUV segmentinde Peugeot 2008 ve Nissan Qashqai, aileler ve genç sürücüler tarafından tercih edilen modeller arasında.

Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

🚦 2025 YILINDA OTOMOTİV SEKTÖRÜ NE YÖNDE İLERLİYOR?

Sektör temsilcileri, yılın geri kalanında satışların daha da artacağını öngörüyor. Özellikle yerli üretimin ve elektrikli araçların teşvik edilmesiyle birlikte pazarın yönü değişiyor. Yüksek faiz oranları ve kredi koşulları tüketiciyi zorlayıcı olsa da, markaların sunduğu kampanyalar sayesinde satış ivmesi korunuyor.

Bu Modeller Kapış Kapış! 2025’in En Çok Satan Arabaları

Fotoğraflar: AA