Bu model ilk defa geliyor... 237 bin 864 TL’ye sıfır otomobil! Bayilere taaruz başladı!

HYUNDAİ CASPER ÖZELLİKLERİ

-Hyuındai Casper'ın arka koltukları, tıpkı öndekiler gibi tam katlanabiliyor. Bunun yanı sıra, arka koltukları 39 dereceye kadar geri yatırmak da mümkün.

-Ayrıca arka koltuklar 160 mm'ye kadar ileri ve geri kaydırılabiliyor ki bu da pratikliği artıran özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

-Arka koltuklar tamamen öne kaydırıldığında 301 litre bagaj hacmi elde ediliyor. Ayrıca tüm koltuklar yatırıldığında 2059 mm uzunluğunda nesnelerin sığdırılabileceği düz bir alan ortaya çıkıyor.