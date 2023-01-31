Dünyanın zirvesi belli oldu! İşte 2022'de en çok satılan otomobil markalarının listesi... 2022 yılının en çok satılan otomobil markası açıklandı!
2022'nin en fazla satılan markaları az evvel açıklandı. Listeye bakmadan geçmeyin! Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini paylaştı. Tedarik sıkıntısı Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkilese de 2022'de üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi o marka oldu. İşte geçtiğimiz yıl en çok satılan otomobil markalarının listesi...
31.01.2023 11:15 - Son Güncelleme: 31.01.2023 11:16
Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi açıklandı. Şirket verilerine göre, 2022'de 10 milyondan fazla araç satan rakibi Volkswagen'i geçen o marka, dünyanın en çok otomobil satan üretici oldu. Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen geçtiğimiz yılda üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi bakın hangisi...
ŞAMPİYON TOYOTA!
Toyota şirket verilerine göre, 2022'de 10 milyondan fazla araç satan rakibi Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok otomobil satan markası oldu.
Japon Toyota Motor Corporation, Covid-19 pandemik kısıtlamaları nedeniyle sektörü rahatsız eden tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen 2022'de üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu.