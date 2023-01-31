Dünyanın zirvesi belli oldu! İşte 2022'de en çok satılan otomobil markalarının listesi... 2022 yılının en çok satılan otomobil markası açıklandı!

Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi açıklandı. Şirket verilerine göre, 2022'de 10 milyondan fazla araç satan rakibi Volkswagen'i geçen o marka, dünyanın en çok otomobil satan üretici oldu. Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen geçtiğimiz yılda üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi bakın hangisi...