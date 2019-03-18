Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri

Otomobil alırken en çok dikkat edilen konuların başında yakıt tüketimi geliyor. Son yıllarda gelişen motor teknolojisi ile birlikte otomobillet artık yakıt tasarrufu da sağlıyor. Peki en az yakan otomobil modelleri hangileri? İşte o liste...

18.03.2019 17:28 - Son Güncelleme: 18.03.2019 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





