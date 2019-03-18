Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri
Otomobil alırken en çok dikkat edilen konuların başında yakıt tüketimi geliyor. Son yıllarda gelişen motor teknolojisi ile birlikte otomobillet artık yakıt tasarrufu da sağlıyor. Peki en az yakan otomobil modelleri hangileri? İşte o liste...
18.03.2019 17:28
- Son Güncelleme: 18.03.2019 17:29
Binek otomobil alırken en önemli kriterlerden biri de muhakkak yakıt tüketimidir. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte araçların motorları da gelişti, yakıt tüketimleri de azaldı. Peki en az yakan otomobil hangisi?
Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP
Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre
Toyota Prius 1.8 CVT 99HP
Yakıt tipi: Benzin
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre
Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP
Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre
Chevrolet Aveo 1.3 95HP
Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre