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Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri

Otomobil alırken en çok dikkat edilen konuların başında yakıt tüketimi geliyor. Son yıllarda gelişen motor teknolojisi ile birlikte otomobillet artık yakıt tasarrufu da sağlıyor. Peki en az yakan otomobil modelleri hangileri? İşte o liste...

18.03.2019 17:28 - Son Güncelleme: 18.03.2019 17:29
Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri

Binek otomobil alırken en önemli kriterlerden biri de muhakkak yakıt tüketimidir. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte araçların motorları da gelişti, yakıt tüketimleri de azaldı. Peki en az yakan otomobil hangisi?

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi: Benzin
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte az yakan otomobil modelleri

Chevrolet Aveo 1.3 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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