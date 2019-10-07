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Ford Mustang'i restore etti! 8 milyona sattı

Hurda halde olarak 1200 TL'ye aldığı efsane otomobil Ford Mustang'i 8 milyon liraya satan adam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaptığı modifiye ile otomobili adete tanınmaz bir hale getiren otomobil sever görenleri adeta şaşkına çevirdi.

07.10.2019 09:25 - Son Güncelleme: 15.10.2019 14:03
1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i böyle restore etti! 8 milyon liraya sattı

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i böyle restore etti! 8 milyon liraya sattı

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i böyle restore etti! 8 milyon liraya sattı

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i böyle restore etti! 8 milyon liraya sattı

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i böyle restore etti! 8 milyon liraya sattı
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