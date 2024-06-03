BMW 530D sadece 541 bin TL! TMSF açık ihale duyurusu sonrası duyan koşuyor! Mercedes, Audi ve BMW, Hyundai, Citroen...

1 Açık ihale ile satışa sunulacak araçlar, TMSF'nin belirlediği tarihlerde düzenlenecek. İhale detaylarına ve katılım şartlarına TMSF'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. İhale öncesinde araçların detaylı incelemesi ve teknik bilgileri de yine aynı platformda yayınlanacak.

2 20 OTOMOBİL İÇİN SATIŞ İHALESİ TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.