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BMW 530D sadece 541 bin TL! TMSF açık ihale duyurusu sonrası duyan koşuyor! Mercedes, Audi ve BMW, Hyundai, Citroen...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçları açık ihale ile satışa çıkarıyor. Yapılan bu duyurunun ardından vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan 2. el araba fiyatları da merak konusu oldu. BMW, Audi, Hyundai, Citroen gibi modelllerin uygun fiyatlı ilanları büyük ilgi çekiyor. İşte TMSF tarafından alınan kararlar ve paylaşılan ucuza satılık araba ilanları...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 17:59 Güncelleme 03 Haziran 2024, 17:59
BMW 530D sadece 541 bin TL! TMSF açık ihale duyurusu sonrası duyan koşuyor! Mercedes, Audi ve BMW, Hyundai, Citroen... 1

Açık ihale ile satışa sunulacak araçlar, TMSF'nin belirlediği tarihlerde düzenlenecek. İhale detaylarına ve katılım şartlarına TMSF'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. İhale öncesinde araçların detaylı incelemesi ve teknik bilgileri de yine aynı platformda yayınlanacak.

BMW 530D sadece 541 bin TL! TMSF açık ihale duyurusu sonrası duyan koşuyor! Mercedes, Audi ve BMW, Hyundai, Citroen... 2

20 OTOMOBİL İÇİN SATIŞ İHALESİ

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

BMW 530D sadece 541 bin TL! TMSF açık ihale duyurusu sonrası duyan koşuyor! Mercedes, Audi ve BMW, Hyundai, Citroen... 3

KİMLER KATILABİLİR?

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek. Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti. TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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