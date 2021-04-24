Araç lastiklerinde yeni dönem (1 Mayıs'ta başlıyor)
Araç sahiplerinde yeni dönem! Lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021'den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girecek.
LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, etiketlemenin 2012'den bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de uygulandığını belirterek, "Etiketlemedeki bu değişikliğin temel amacı; küresel sürdürülebilirliğin sağlanması; ekonomik ve çevresel verimliliğin artırılması, sürüş güvenliğinin artırılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Kurt, lastik satın almak isteyenlerin, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına sağ üst köşedeki karekod (QR) ile ulaşabileceğini kaydederek, "Araç sahiplerinin lastik satın alırken doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilmek için bu etiketleri dikkatle incelemesi çok önemli, doğru lastik seçimi ortak trafik bilincimizin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Otomobil lastikleri ve hafif ticari araç lastiklerin yanı sıra otobüs, kamyon, tır lastikleri için de etiketlendirme zorunluluğu getirildiğini belirten Kurt, ayrıca yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan parametrelere kış lastiklerinde aranacak karda yol tutuşu, buzda yol tutuşu gibi kriterlerin de eklendiğini kaydetti.