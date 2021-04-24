Araç lastiklerinde yeni dönem (1 Mayıs'ta başlıyor)

Kurt, lastik satın almak isteyenlerin, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına sağ üst köşedeki karekod (QR) ile ulaşabileceğini kaydederek, "Araç sahiplerinin lastik satın alırken doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilmek için bu etiketleri dikkatle incelemesi çok önemli, doğru lastik seçimi ortak trafik bilincimizin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.