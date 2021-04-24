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Araç lastiklerinde yeni dönem (1 Mayıs'ta başlıyor)

Araç sahiplerinde yeni dönem! Lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021'den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girecek.

24.04.2021 16:38 - Son Güncelleme: 24.04.2021 16:38
Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamada, yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildiği aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, etiketlemenin 2012'den bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de uygulandığını belirterek, "Etiketlemedeki bu değişikliğin temel amacı; küresel sürdürülebilirliğin sağlanması; ekonomik ve çevresel verimliliğin artırılması, sürüş güvenliğinin artırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

SADELEŞTİRİLDİ
Yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildiğini vurgulayan Kurt, yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgilerinin yer alacağını bildirdi.

Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

Kurt, lastik satın almak isteyenlerin, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına sağ üst köşedeki karekod (QR) ile ulaşabileceğini kaydederek, "Araç sahiplerinin lastik satın alırken doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilmek için bu etiketleri dikkatle incelemesi çok önemli, doğru lastik seçimi ortak trafik bilincimizin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

Otomobil lastikleri ve hafif ticari araç lastiklerin yanı sıra otobüs, kamyon, tır lastikleri için de etiketlendirme zorunluluğu getirildiğini belirten Kurt, ayrıca yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan parametrelere kış lastiklerinde aranacak karda yol tutuşu, buzda yol tutuşu gibi kriterlerin de eklendiğini kaydetti.