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2020 Peugeot 208 görücüye çıktı! Peugeot 208'in fiyatı kaç para olacak?

Peugeot en fazla satan arabalarından biri olan 208 modelini yeniledi. Peugeot, baştan aşağı yenilediği modeli 208'i tanıttı ve marka otomobil için siparişlerini almaya başladı. Peki, yeni Peugeot 208'in fiyatı ne kadar olacak? Peugeot 208'in özellikleri neler olacak? İşte ayrıntılar... 1734'de doğan Jean-Pierre Peugeot, Peugeot ailesinin endüstriyel yöneliminin ilk kurucusu olmuştur. Jean-Pierre Peugeot, dokumacılık alanında faaliyete geçer ve varislerine bir boyahane, bir yağ fabrikası ve bir değirmen bırakır. Peugeot Markası, 200 yıldan uzun süredir yenilik ve çeşitliliği simgelemektedir.

11.10.2019 14:10 - Son Güncelleme: 11.10.2019 14:11
2020 Peugeot 208 görücüye çıktı! Peugeot 208'in fiyatı kaç para olacak?

Fransız otomotiv markası Peugeot, baştan aşağı yenilediği modeli 208'in siparişlerini almaya başladı. İçten yanmalı motorlar ile yoluna devam eden model artık elektrikli motor ile de satın alınabiliyor.

2020 Peugeot 208 görücüye çıktı! Peugeot 208'in fiyatı kaç para olacak?

Peugeot'dan yapılan açıklamada, şuana kadar yapılan siparişlerin %25' nin e-208 modelinin olduğu belirtildi.

2020 Peugeot 208 görücüye çıktı! Peugeot 208'in fiyatı kaç para olacak?

Yapılan hesaplara göre ise yeni 208'in yıllık 300 bin adet üretileceği ve tahminlerin iki katı olduğu söylendi.

2020 Peugeot 208 görücüye çıktı! Peugeot 208'in fiyatı kaç para olacak?

Yeni kasa 208'in elektrikli versiyonu, kaputunun altında 50 kwh'lik batarya bulunduruyor.

2020 Peugeot 208 görücüye çıktı! Peugeot 208'in fiyatı kaç para olacak?

Bu batarya 340 km'ye kadar tam şarj ile gidebiliyor.

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