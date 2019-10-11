2020 Peugeot 208 görücüye çıktı! Peugeot 208'in fiyatı kaç para olacak?

Peugeot en fazla satan arabalarından biri olan 208 modelini yeniledi. Peugeot, baştan aşağı yenilediği modeli 208'i tanıttı ve marka otomobil için siparişlerini almaya başladı. Peki, yeni Peugeot 208'in fiyatı ne kadar olacak? Peugeot 208'in özellikleri neler olacak? İşte ayrıntılar... 1734'de doğan Jean-Pierre Peugeot, Peugeot ailesinin endüstriyel yöneliminin ilk kurucusu olmuştur. Jean-Pierre Peugeot, dokumacılık alanında faaliyete geçer ve varislerine bir boyahane, bir yağ fabrikası ve bir değirmen bırakır. Peugeot Markası, 200 yıldan uzun süredir yenilik ve çeşitliliği simgelemektedir.

11.10.2019 14:10 - Son Güncelleme: 11.10.2019 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





