Araba alacaklar dikkat! 'Fiyatlar dengelenecek' Beklenen oldu! Fırsatçılar avcunu yalayacak! O tarihte düşecek..
Araba alacak birçok kişi fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Bu durumun ardından araba fiyatlarında düşüş beklenmeye başladı. Sıfır araç almak isteyenler konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, araç fiyatları ne kadar? Sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...
Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Araba almak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Bu gelişme sonrası araba fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte araç fiyatlarının düşeceği tarih ve konu hakkında merak edilenler...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçtiğimiz hafta ikinci el araç satışına yönelik bir kısıtlama getirileceğini açıklaması, otomotiv sektörünün gündemine oturdu. Bakan Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Sektör yetkilileri, '6+6' olarak anılan söz konusu uygulamanın fırsatçılığı önleyeceğini belirtirken, bu sayede ikinci el araç fiyatlarının da değişeceğini belirtti.
'PİYASADA ŞU AN RAHATLAMA VAR'
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Piyasada şöyle bir etki görülmeye başlandı. Araç tedariki anlamında hem bayilerde hem ikinci el otomobillerde şu anda bir rahatlama var. Burada tabi ki önemli etkenlerden birisi de faizlerin yüksek olmasından dolayı al sat diye tabir ettiğimiz kişilerin de sektörümüzden bir miktar elini çekmesi de bunda etkili oldu.
"FİYATLAR DENGELENECEK"
İnşallah bu yeni yönetmeliğe bu al-satçıların da eklenmesi bizim sektör temsilcileri olarak en büyük isteğimizdir. Bunlar tamamen piyasadan elini çektiğinde, bunlara bir cezai müeyyide uygulandığında piyasada araç sayısının da bollaşacağını, araya değerinde ulaşacağı enflasyonist ortamda rakamların giderek arttığı dönemde fiyatların dengeleneceği şeklinde artıları olacaktır.