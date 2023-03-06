400 bin TL’ye 0 OTOMOBİL! 545, 659,432 BİN TL’ye taksitle araç alın! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero, Passat...

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU, KAÇ PARA, NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Togg'u da kapsayan düzenlemenin; 160 kW motor gücünü ve ÖTV matrahı 1.250.000 lirayı geçmeyen araçları ilgilendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede yerli ve milli otomobilimiz Togg için netleşmeye fiyat beklentisi oluştu. Togg 2023 fiyat listesine ilişkin güncel rakamlar şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından haberimizde yerini alacak.