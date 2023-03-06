400 bin TL'ye 0 OTOMOBİL! 545, 659,432 BİN TL'ye taksitle araç alın! 2023 Mart ayı LİSTE GÜNCELLENDİ! Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero, Passat...
2023 Mart ayı otomobil fiyatları güncellendi. Araba almak isteyenler güncel sıfır araba fiyatlarını merak ediyor. Taliant, Clio, Egea,C3, Sandero, Passat. ve birçopk modelde çeşitli kampanyalar sunulmaya başlandı. İşte 2023 Mart güncel sıfır araba fiyatları...
06.03.2023 11:34 - Son Güncelleme: 06.03.2023 11:34
2023 Mart ayı araba fiyatları güncellendi. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobiller...
TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU, KAÇ PARA, NE KADAR OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Togg'u da kapsayan düzenlemenin; 160 kW motor gücünü ve ÖTV matrahı 1.250.000 lirayı geçmeyen araçları ilgilendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede yerli ve milli otomobilimiz Togg için netleşmeye fiyat beklentisi oluştu. Togg 2023 fiyat listesine ilişkin güncel rakamlar şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından haberimizde yerini alacak.