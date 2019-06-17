Otomobil kullanıcıları için aldıkları arabanın yakıt türü, çoğu zaman tercih sebebi oluyor. Birçok kullanıcı, az yakar diye düşünerek dizel otomobilleri tercih ediyor. Ancak kullanıcıların dizel tercihi, otomobil fiyatlarında 5 bin liralık fiyat farkına neden oluyor. Ancak piyasada benzinli olmasına rağmen dizel otomobillerden daha az yakan birçok benzinli araç kullanıcıları bekliyor. Peki 2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Hangi otomobil daha az yakıyor?