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2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Hangi otomobil daha az yakıyor?

En az yakan arabaları sizler için derledik. Araç alacak vatandaşlar şüphesiz satın almak istedikleri aracın ekonomik açıdan az yakıt tüketmesi bekliyor. En az benzin yakan araba hangisi? Milyonlarca araç sürücüsü bu sorunun yanıtlarını araştırıyor. Türkiye'deki araç sürücüleri genellikle az yakıt tüketen otomobilli marka ve modellerini tercih ediyor. Dünyada gelişen olaylar, değişen dengeler araç yakıtlarını direkt etkiliyor. Dizel yakıtın artan maliyetleri sürücüleri az benzin yakan otomobil modellerine itiyor. İşte en az benzin yakan o araçlar...

17.06.2019 12:18 - Son Güncelleme: 17.06.2019 12:20
2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Bu marka arabalar çok az yakıyor yakıtı kokluyor

Otomobil kullanıcıları için aldıkları arabanın yakıt türü, çoğu zaman tercih sebebi oluyor. Birçok kullanıcı, az yakar diye düşünerek dizel otomobilleri tercih ediyor. Ancak kullanıcıların dizel tercihi, otomobil fiyatlarında 5 bin liralık fiyat farkına neden oluyor. Ancak piyasada benzinli olmasına rağmen dizel otomobillerden daha az yakan birçok benzinli araç kullanıcıları bekliyor. Peki 2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Hangi otomobil daha az yakıyor?

2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Bu marka arabalar çok az yakıyor yakıtı kokluyor

Hyundai i10 1.0 Style

2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Bu marka arabalar çok az yakıyor yakıtı kokluyor

Fiat Panda 1.2 Pop

2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Bu marka arabalar çok az yakıyor yakıtı kokluyor

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

2019 en az benzin (tüketen) yakan otomobiller hangisi? Bu marka arabalar çok az yakıyor yakıtı kokluyor

Fiat Punto 1.2 Popstar

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