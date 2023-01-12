335 bin TL'ye piyasanın en uygun 0 arabası! Ocak fırsatları başladı! %99 faizli kredi kampanyası! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi...
Ocak fırsatları otomobil markaları tarafından sunulmaya başladı. Sıfır otomobil almak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Piyasanın en uygun fiyata satılan arabası birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2023 Hyundai, Renault, Fiat otomobil fiyatları...
12.01.2023 16:27 - Son Güncelleme: 12.01.2023 16:27
6 AY ERTELEMELİ 1.89 FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ
Hyundai i10 modellerinde Ocak ayı kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli %1,89' dan başlayan faiz oranlı kredi desteği veriliyor.