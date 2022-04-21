25 milyonun üzerinde araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor! Daha önce yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu! Yeni tarife geçerli olacak!
Arabası olan herkesi doğrudan ilgilendiriyor. 1 Mayıs 2022 tarihine dikkat! Bu tarihten itibaren fiyatlar değişiyor. Yaptırılması zorunlu olan Trafik Sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 2017 yılında 'tavan fiyat' uygulamasına geçilmişti. Buna göre sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Aylık olarak güncellenen bu tavan fiyatlarında 31 Aralık 2021'e kadar bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. 2022 yılı itibariyle de artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. 1 Mayıs itibariyla da yeni tarifeye geçilecek. İşte detaylar...
Araç sahiplerini ilgilendiren flaş karar! 1 Mayıs itibarıyla güncellenecek. Yeni tarifenin detaylarına haberimizde yer verdik. Megakent İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4'üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 2 bin 305 liraydı. Bu tutarın 1 Mayıs itibarıyla 2 bin 356 liraya yükseltilmesine karar verildi. Son 2 yıldır hiçbir kazaya karışmamış bir sürücü (7'nci basamak) sigortasını yenilediğinde 1.267 lira yerine artık 1.295 lira ödeyecek. İşte detaylar...
Bilindiği üzere ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonun üzerinde bulunuyor. Bu araçların hepsinin 'Zorunlu Trafik Sigortası' var. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası ise günümüzde 169 lira. Sürücü eğer cezasını 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle yani 177 lira ödüyor.
AYLIK ARTIŞ ORANI
Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla 'tavan fiyat' uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.
YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI
Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022'den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi. Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.