244.937 TL'ye SUV,SEDAN, HYBRID sıfır otomobil! ÖTV İNDİRİMLİ araç fiyatları! Fiat Egea, Dacia Sandero, Renault Clio, Hyundai Bayon, Kia Stonic...
2023 ÖTV'siz araç fiyat listesi en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme ocak ayında hayata geçirildi. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırılmıştı. Böylelikle muafiyet limiti yüzde 122 oranında artarak 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Limit artırımı sayesinde engelli araçların muafiyetli satışının önü açılmış oldu. İşte 2023 ÖTV indirimli otomobil fiyatları...
FİAT EGEA CROSS
Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye iniyor.
Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye iniyor.
Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.
Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.
Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.
Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.
Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor.
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.
Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye iniyor.
Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye iniyor.
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye inmekte.
FİAT EGEA CROSS WAGON
Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80'lik ÖTV oranı ile 744.900,00 TL'den 413.833,34 TL'ye düşüyor.
Lounge 1.0 Fire 100 HP paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.900,00 TL'den 331.117,65 TL'ye iniyor.
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV oranı ile 726.900,00 TL'den 403.833,34 TL'ye düşüyor.
Lounge 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi, %80 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 779.900,00 TL'den 433.227,78 TL'ye iniyor.