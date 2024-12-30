2025 öncesi bayilere akın başladı! 400 bin TL daha ucuza satılıyor

Otomotiv sektörü, yılın son günlerinde dikkat çekici kampanyalarla hareketleniyor. Bayiler, stoklarını eritmek ve yeni yıla hazırlıklı girmek için fiyat farkını liste fiyatından 400 bin liraya kadar düşürecek seviyelere çekti.

BAYİ FİYATI LİSTE FİYATININ ALTINDA 2024 yılının son günlerinde gerçekleştirilen bayi ziyaretlerinde, araç fiyatlarının liste fiyatlarının çok altında olduğu tespit edildi. Örneğin, liste fiyatı 2,7 milyon lira olan bir model, bayide 2,3 milyon liraya kadar düşüyor. Araştırmalar, marka ve model bazında bu farkın 75 bin lira ile 400 bin lira arasında değiştiğini gösteriyor.

KAMPANYALARLA YOĞUN MESAİ Aralık ayı boyunca, bayiler stoklarını eritmek ve yeni yıla yeni modellerle girmek için yoğun kampanyalar düzenliyor. Fiyatlarda yüzde 4 ila yüzde 13 arasında indirimin yapıldığı gözlemleniyor. Ancak bazı modellerde liste fiyatından hiç inmeyen fiyatların ve hatta liste fiyatının üzerinde, "aksesuar" gerekçesiyle eklenmiş fiyat tekliflerinin de sunulduğu belirtiliyor.

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI Araç satışlarında fiyat avantajlarının yanında kredi kampanyaları da dikkat çekiyor. Bazı markalar, bireysel müşteriler için 250 bin lira krediye, 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz oranı sunarken, belirli modellerde sıfır faizli kredi seçenekleri de mevcut. Ticari alımlarda da faiz avantajları devam ediyor.