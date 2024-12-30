2025 öncesi bayilere akın başladı! 400 bin TL daha ucuza satılıyor

Otomotiv sektörü, yılın son günlerinde dikkat çekici kampanyalarla hareketleniyor. Bayiler, stoklarını eritmek ve yeni yıla hazırlıklı girmek için fiyat farkını liste fiyatından 400 bin liraya kadar düşürecek seviyelere çekti.
BAYİ FİYATI LİSTE FİYATININ ALTINDA
2024 yılının son günlerinde gerçekleştirilen bayi ziyaretlerinde, araç fiyatlarının liste fiyatlarının çok altında olduğu tespit edildi. Örneğin, liste fiyatı 2,7 milyon lira olan bir model, bayide 2,3 milyon liraya kadar düşüyor. Araştırmalar, marka ve model bazında bu farkın 75 bin lira ile 400 bin lira arasında değiştiğini gösteriyor.
KAMPANYALARLA YOĞUN MESAİ
Aralık ayı boyunca, bayiler stoklarını eritmek ve yeni yıla yeni modellerle girmek için yoğun kampanyalar düzenliyor. Fiyatlarda yüzde 4 ila yüzde 13 arasında indirimin yapıldığı gözlemleniyor. Ancak bazı modellerde liste fiyatından hiç inmeyen fiyatların ve hatta liste fiyatının üzerinde, "aksesuar" gerekçesiyle eklenmiş fiyat tekliflerinin de sunulduğu belirtiliyor.
FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI
Araç satışlarında fiyat avantajlarının yanında kredi kampanyaları da dikkat çekiyor. Bazı markalar, bireysel müşteriler için 250 bin lira krediye, 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz oranı sunarken, belirli modellerde sıfır faizli kredi seçenekleri de mevcut. Ticari alımlarda da faiz avantajları devam ediyor.
DİKKAT ÇEKİCİ İNDİRİMLER
En büyük indirim Volkswagen'in elektrikli ID.4 modelinde gerçekleşti. Bu modelin liste fiyatı 1 milyon 870 bin lira iken, bayide 1 milyon 627 bin liraya kadar düştü. Benzer şekilde, Chery Tiggo 8 Pro Max modeli 2,2 milyon lira olan liste fiyatından 1 milyon 920 bin liraya, Peugeot 5008 GT modeli ise 2 milyon 750 bin liradan 2,3 milyon liraya kadar geriledi.
Marka: MG4
Model: Elektrikli
Donanım: Comfort
Liste Fiyatı: 1.399.000 TL
Bayi Fiyatı: 1.300.000 TL
Değişim: %7
Marka: Chery
Model: Tiggo7 Pro Max
Donanım: Exceptional
Liste Fiyatı: 2.009.800 TL
Bayi Fiyatı: 1.900.000 TL
Değişim: %5
Marka: Chery
Model: Tiggo8 Pro Max
Donanım: Exceptional
Liste Fiyatı: 2.200.000 TL
Bayi Fiyatı: 1.920.000 TL
Değişim: %12
Marka: Peugeot
Model: 5008
Donanım: GT
Liste Fiyat��: 2.750.000 TL
Bayi Fiyatı: 2.300.000 TL
Değişim: %10
Marka: Honda
Model: Civic
Donanım: Elegance
Liste Fiyatı: 1.970.000 TL
Bayi Fiyatı: 1.800.000 TL
Değişim: %8
Marka: Cupra
Model: Born
Donanım: Elektrikli
Liste Fiyatı: 1.890.000 TL
Bayi Fiyatı: 1.815.000 TL
Değişim: %4
Marka: Volkswagen
Model: ID.4
Donanım: Pure
Liste Fiyatı: 1.870.000 TL
Bayi Fiyatı: 1.625.000 TL
Değişim: %13
Marka: Volkswagen
Model: T-Cross
Donanım: Life
Liste Fiyatı: 1.658.000 TL
Bayi Fiyatı: 1.450.000 TL
Değişim: %12
Marka: Peugeot
Model: 3008
Donanım: Allure
Liste Fiyatı: 1.865.000 TL
Bayi Fiyatı: 1.680.000 TL
Değişim: %10
Marka: Cupra
Model: Formentor
Donanım: VZ
Liste Fiyatı: 2.525.000 TL
Bayi Fiyatı: 2.215.000 TL
Değişim: %12