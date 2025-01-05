Bütçelerine uygun sıfır araba arayışında olan vatandaşlar 2025 yılı için güncellenen fiyatları yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarına rağmen çeşitli markalar uygun fiyatlı modellerle dikkat çekiyor. İşte 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ve en ucuz modeller hakkında detaylar.
Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor
Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL
Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor.
Dacia: Uygun Fiyatlı ve Geniş Seçenekler
Dacia Jogger
Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuk
Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL
Dacia Sandero Stepway
Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL
Dacia, uygun fiyatlı modelleriyle geniş ailelerin ve şehir içi kullanıcılarının tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle Sandero Stepway, hem ekonomik hem de kompakt yapısıyla öne çıkıyor.
Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede
Fiat Egea Cross (SUV)
Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL
Fiat Egea Sedan
Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL
Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor.
Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı
Hyundai Bayon
Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL
Hyundai i10 ve i20
Başlangıç Fiyatları: i10 1.005.000 TL; i20 1.146.000 TL
Hyundai'nin kompakt modelleri i10 ve i20, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunuyor. Bayon ise SUV segmentine uygun fiyatlı bir giriş sağlıyor.
Opel: Elektrikli Modellerle Geleceğe Yatırım
Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL
Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL
Peugeot: Premium Segmentte İddialı
Peugeot 208 ve 308
Başlangıç Fiyatları: 208 1.324.500 TL; 308 1.617.000 TL
Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven
Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S
Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL
Renault: Geniş Seçenek Yelpazesi
Renault Clio ve Taliant
Başlangıç Fiyatları: Clio, 1.189.900 TL; Taliant, 1.090.000 TL
Seat ve Skoda
Seat Ibiza
Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style
Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL
Skoda Fabia
Model: Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium
Başlangıç Fiyatı: 1.360.400 TL
Seat ve Skoda, kompakt ve sportif tasarımlarıyla genç kullanıcıların ilgisini çekiyor.