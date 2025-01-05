Bütçelerine uygun sıfır araba arayışında olan vatandaşlar 2025 yılı için güncellenen fiyatları yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarına rağmen çeşitli markalar uygun fiyatlı modellerle dikkat çekiyor. İşte 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ve en ucuz modeller hakkında detaylar.

Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold

Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor.

Dacia: Uygun Fiyatlı ve Geniş Seçenekler Dacia Jogger Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuk

Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL

Dacia Sandero Stepway Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT

Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL Dacia, uygun fiyatlı modelleriyle geniş ailelerin ve şehir içi kullanıcılarının tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle Sandero Stepway, hem ekonomik hem de kompakt yapısıyla öne çıkıyor.