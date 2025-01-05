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En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

2025 Ocak ayı otomobil fiyatlarındaki son durum tüketicilerin odak noktası olmaya devam ediyor. Citroen'den Toyota'ya, Renault'tan Skoda'ya kadar birçok markanın güncel sıfır araç fiyatları açıklandı. İşte farklı segmentlerde öne çıkan modeller ve fiyat analizleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:20
En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Bütçelerine uygun sıfır araba arayışında olan vatandaşlar 2025 yılı için güncellenen fiyatları yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarına rağmen çeşitli markalar uygun fiyatlı modellerle dikkat çekiyor. İşte 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ve en ucuz modeller hakkında detaylar.

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor

Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL

Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor.

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Dacia: Uygun Fiyatlı ve Geniş Seçenekler

Dacia Jogger

Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuk
Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Dacia Sandero Stepway

Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL

Dacia, uygun fiyatlı modelleriyle geniş ailelerin ve şehir içi kullanıcılarının tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle Sandero Stepway, hem ekonomik hem de kompakt yapısıyla öne çıkıyor.

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede

Fiat Egea Cross (SUV)

Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Fiat Egea Sedan

Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL

Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor.

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı

Hyundai Bayon

Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Hyundai i10 ve i20

Başlangıç Fiyatları: i10 1.005.000 TL; i20 1.146.000 TL

Hyundai'nin kompakt modelleri i10 ve i20, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunuyor. Bayon ise SUV segmentine uygun fiyatlı bir giriş sağlıyor.

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Opel: Elektrikli Modellerle Geleceğe Yatırım

Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL
Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Peugeot: Premium Segmentte İddialı
Peugeot 208 ve 308

Başlangıç Fiyatları: 208 1.324.500 TL; 308 1.617.000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven

Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S
Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Renault: Geniş Seçenek Yelpazesi

Renault Clio ve Taliant

Başlangıç Fiyatları: Clio, 1.189.900 TL; Taliant, 1.090.000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Seat ve Skoda

Seat Ibiza

Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style
Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları açıklandı! 2025 Ocak ayı 1 buçuk milyon TL altı 0 otomobiller: Citroen, Renault, Skoda...

Skoda Fabia

Model: Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium
Başlangıç Fiyatı: 1.360.400 TL

Seat ve Skoda, kompakt ve sportif tasarımlarıyla genç kullanıcıların ilgisini çekiyor.