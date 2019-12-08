Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın...

Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Arama almak herkesin hayalidir. Fakat otomobillerin güvenli ve sağlam olması en büyük şartlar arasında yer alır. Vatandaşlar araba alırken sağlamlığa önem verir. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

08.12.2019 07:10 - Son Güncelleme: 08.12.2019 07:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





