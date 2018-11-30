2020 KIA SOUL ÖZELLİKLERİ

Ön tamponda ve ince far düzeninde siyah detaylara ağırlık veren Kia, ızgarayı da biraz daha genişletmiş. Ayrıca gündüz farları da oldukça şık duruyor. Arka bölümde yapılan güncelleme de selefine göre daha modern bir hal almış. Farlar ve Soul amblemi üzerinde yenileme yapan Kia, bu amblemi C sütununa kadar uzatmış.