2020 model Kia Soul Los Angeles Fuarı'nda tanıtıldı! Kia Soul'ün özellikleri nelerdir?

Güney Kore merkezli otomotiv firması Kia, göz kamaştıran 2020 Soul modelini, Los Angeles araba fuarında tanıttı. Daha modern çizgilerin benimsendiği 2020 Kia Soul büyük yankı uyandıracak cinsten. Satışa sunulacağı tarih merak beklenirken, bir yandan otomobil tutkunları 2010 Kia Soul özellikerini arıyor. Peki 2020 Kia Soul'ün özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? İşte Kia'nın yeni harikası 2020 Kia Soul hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

30 Kasım 2018 Cuma, 17:21:39 Güncelleme: 17:41:14
2020 model Kia Soul Los Angeles Fuarında tanıtıldı

Dünya otomobil devleri Los Angeles Fuarı'nda yeni modellerini görücüye çıkardı.

Güney Kore temsilcisi Kia da yeni modellerinden Soul'u fuar kapsamında tanıttı. Tasarım olarak selefine benzer çizgilere sahip olan model, bazı farklılıklara da sahip.

2020 model Kia Soul Los Angeles Fuarında tanıtıldı

2020 KIA SOUL ÖZELLİKLERİ

Ön tamponda ve ince far düzeninde siyah detaylara ağırlık veren Kia, ızgarayı da biraz daha genişletmiş. Ayrıca gündüz farları da oldukça şık duruyor. Arka bölümde yapılan güncelleme de selefine göre daha modern bir hal almış. Farlar ve Soul amblemi üzerinde yenileme yapan Kia, bu amblemi C sütununa kadar uzatmış.

2020 model Kia Soul Los Angeles Fuarında tanıtıldı

KIA SOUL'UN MOTOR SEÇENEKLERİ
Kia, yeni Soul' da farklı motor seçeneklerine yer veriyor.2.0 litrelik ünitede 147 hp güç ve 178 nm tork üreten bir performansa sahip olan 2020 Kia Soul, bu ünitede 6 ileri manuel şanzıman veya IVT şanzıman ile tercih edilebiliyor.

2020 model Kia Soul Los Angeles Fuarında tanıtıldı

Performansı daha yüksek bir Soul isteyenler ise 1.6 litrelik dört silindirli üniteyi satın alabilecekler.Bu ünite 7 ileri otomatik vites ile 201 hp güce ve 264 nm torka kadar çıkabiliyor.

2020 model Kia Soul Los Angeles Fuarında tanıtıldı

0 emisyonlu bir Soul tercih edenler ise 64 kwh' lik batarya ile güçlendirilen hibrit versiyonu satına alabilecekler. Bu ünite de yine 201 hp güç üretiyor.Aracın menzil mesafesi ise henüz açıklanmadı.Eco, Comfort, Sport ve Eco+ adı verilen 4 farklı sürüş modu sunan Kia Hibrit, bu sürüş seçeneklerinin her birinde güç çıkışı, rejeneratif frenleme, klima ve ısıtma ayarları otomatik olarak yapılandırıyor.

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