2020 model Kia Soul Los Angeles Fuarı'nda tanıtıldı! Kia Soul'ün özellikleri nelerdir?
Güney Kore merkezli otomotiv firması Kia, göz kamaştıran 2020 Soul modelini, Los Angeles araba fuarında tanıttı. Daha modern çizgilerin benimsendiği 2020 Kia Soul büyük yankı uyandıracak cinsten. Satışa sunulacağı tarih merak beklenirken, bir yandan otomobil tutkunları 2010 Kia Soul özellikerini arıyor. Peki 2020 Kia Soul'ün özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? İşte Kia'nın yeni harikası 2020 Kia Soul hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
30 Kasım 2018 Cuma, 17:21:39 Güncelleme: 17:41:14
2020 KIA SOUL ÖZELLİKLERİ
Ön tamponda ve ince far düzeninde siyah detaylara ağırlık veren Kia, ızgarayı da biraz daha genişletmiş. Ayrıca gündüz farları da oldukça şık duruyor. Arka bölümde yapılan güncelleme de selefine göre daha modern bir hal almış. Farlar ve Soul amblemi üzerinde yenileme yapan Kia, bu amblemi C sütununa kadar uzatmış.
0 emisyonlu bir Soul tercih edenler ise 64 kwh' lik batarya ile güçlendirilen hibrit versiyonu satına alabilecekler. Bu ünite de yine 201 hp güç üretiyor.Aracın menzil mesafesi ise henüz açıklanmadı.Eco, Comfort, Sport ve Eco+ adı verilen 4 farklı sürüş modu sunan Kia Hibrit, bu sürüş seçeneklerinin her birinde güç çıkışı, rejeneratif frenleme, klima ve ısıtma ayarları otomatik olarak yapılandırıyor.
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