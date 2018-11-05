2018in en çok satan otomobilleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719.095 adet toplam pazar gerçekleşmişti.