2018 yılında Türkiyede en çok hangi otomobil satıldı? (En çok satılan arabalar)

2018 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42.29'luk düşüşle 58 bin 204 adede geriledi. Kasım 2017'de 100 bin 859 adetlik satış gerçekleşmişti.



TOYOTA İLK KEZ LİDER OLDU



Kasım ayında otomobil satışlarında ilk kez lider Toyota oldu. Resmî rakamlara göre Toyota 5 bin 403 adetle birinci, Renault 5 bin 225 adetle ikinci, Nissan da büyük bir atakla Volkswagen'i geçip 4 bin 557 adetle üçüncü oldu. VW ise 4 bin 88 adetle 4. sıraya geriledi.



İşte, bu yılın ilk 11 ayında marka marka otomobil satış adetleri: