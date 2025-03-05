200 BİN TL İNDİRİM: Mart 2025 Toyota Corolla, Yaris Cross fiyat listesi güncellendi

🔥 Toyota, Şubat Ayında En Çok Satılan İkinci Marka Oldu!

Toyota, Şubat 2025'te Türkiye'de en çok satan ikinci otomobil markası oldu! En çok tercih edilen model ise Corolla oldu. Toyota, toplamda 8.544 adet otomobil satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Özellikle SUV hibrit modelleri ile dikkat çeken Toyota, motor gücü, konforu ve güvenilirliği ile otomobil severlerin ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.

📌 Toyota Mart ayı kampanyalarından yararlanmak için bayilere uğramayı unutmayın! Bu fiyatlar 4 Mart 2025 itibariyle geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Daha fazla bilgi almak için Toyota bayilerini ziyaret edebilir veya resmi web sitesi www.toyota.com.tr adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar: Toyota