Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın piyasası, 6 Mart 2025 Perşembe günü yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ardından piyasalar nispeten sakin bir seyir izlerken, altın yeni güne yatay hareketle başladı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 418 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Mart 2025 güncel altın fiyatları ve detaylı alış-satış tablosu…