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Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları, 6 Mart 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Geçtiğimiz haftaki dalgalanmaların ardından piyasada dengelenme süreci yaşanırken, altın yeni güne sakin bir başlangıç yaptı. Anlık verilere göre gram altın 3 bin 418 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylı alış-satış tablosu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 08:55
Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın piyasası, 6 Mart 2025 Perşembe günü yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ardından piyasalar nispeten sakin bir seyir izlerken, altın yeni güne yatay hareketle başladı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 418 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Mart 2025 güncel altın fiyatları ve detaylı alış-satış tablosu…

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

6 Mart 2025 Güncel Altın Fiyatları Tablosu (Alış - Satış)

🔴 Gram Altın: 3.413,46 TL - 3.413,83 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 22 Ayar Bilezik: 3.156,61 TL - 3.186,74 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Ons Altın: 2.919,02 $ - 2.919,65 $

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Cumhuriyet Altını: 22.531,00 TL - 22.718,00 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Yarım Altın: 11.301,00 TL - 11.406,00 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Çeyrek Altın: 5.650,00 TL - 5.703,00 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Gremse Altın: 55.509,50 TL - 56.769,28 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 22 Ayar Altın (TL/Gr): 3.152,31 TL - 3.325,65 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 18 Ayar Altın (TL/Gr): 2.491,82 TL - 2.492,10 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 14 Ayar Altın (TL/Gr): 1.881,11 TL - 2.765,18 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Ata Altın: 22.859,73 TL - 23.432,72 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Tam Altın: 22.203,80 TL - 22.638,27 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

🔴 Has Altın: 3.396,53 TL - 3.396,78 TL

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir.

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Altın yatay seyir izliyor! 6 Mart 2025 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.