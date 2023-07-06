2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; 1 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.