2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete'de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ikinci el otomobil fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunmuştu. AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında gazetecilerin sorularına cevap veren Bolat, otomobil satışlarına ilişkin yeni düzenleme sinyali vermişti. İşte yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el otomobil fiyatları...
06.07.2023 09:18 - Son Güncelleme: 06.07.2023 09:18
İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; 1 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.