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2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete'de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ikinci el otomobil fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunmuştu. AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında gazetecilerin sorularına cevap veren Bolat, otomobil satışlarına ilişkin yeni düzenleme sinyali vermişti. İşte yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
06.07.2023 09:18 - Son Güncelleme: 06.07.2023 09:18
2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

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2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; 1 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.

2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...

"İLGİLİ İNTERNET SİTELERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Bakan Bolat, konuyla ilişkili tüm online satış yapan platformlarla görüşüldüğünü ifade ederek, "Etkisini görmemiz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" demişti.

2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...

"6 AY 6 BİN KİLOMETRE" KURALI UZATILMIŞTI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldı.

2. el fiyatı daha uygun olacak! Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni fiyat listesi...

Ülkemizin en güçlü olduğu sektörlerden biri olan Otomotiv sektöründe üretim, istihdam, ihracat ve satışlar noktasındaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz.

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