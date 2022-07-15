2. el araç alacaklar dikkat! Uzmanından 'kimse beklemesin' uyarısı! Eylül ayına kadar...
TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı'dan ikinci araç piyasası ile ilgili açıklamalar geldi. Fiyatlarla ilgili de konuşan Batı, ciddi artışların artık yaşanmayacağını belirterek, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacağına dikkat çekti. Peki, araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatları ne zaman düşer? İşte merak edilenler...
Araç fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle ikinci el almayı düşünenler fiyatların ne zaman ucuzlayacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili uzman yorumlarını sizler için derledik. Araç fiyatları ne zaman ucuzlayacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Batı, "Bayram sonrası ticaret merkezimizi gezen insanlar vardı ama bunun yansıması bir hafta sonra olur. Önce insanlar araçları gezer, görür ve test ederler. Sonra tespit ettikleri araçların muadillerini araştırırlar ve daha sonra tekrar almaya gelirler. Bu da bir hafta içerisinde etkisini gösterir. Haziranın ilk haftalarındaki hareketlilik ve yoğunluğu bekliyoruz" dedi.
"UKRAYNA'DA KABLOLARIN ÜRETİLDİĞİ FABRİKA VURULDU"
İkinci el araç fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin çip krizi ve kablo tedariği sorunu olduğunu vurgulayan Batı, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci el araçların kesin artış sebebi, sıfır araçların otomobil bayilerinde yeterince olmamasıdır. Bunun sebebi de çip ve kablo tedariği sorunudur. Amerika, Çin ve Tayvan'da dünyada en büyük çip üreten fabrikalar bulunuyor. Buradaki fabrikalar kısıtlamaya gittiler. Kullanılan maddelerin, kimyasalların yeterince dünyadan temin edilemediğini, mal bulmada sıkıntı yaşadıklarını söylediler ama bence altında art niyet var."
"Üretimi daraltarak, ürettikleri mamulleri birkaç katına satmak istiyorlar. Bir de Ukrayna'da vurulan kablo fabrikası var. Kablo fabrikasını vatandaşlarımız elektrik kablosu gibi sanıyorlar, aslında hiç öyle bir şey değil. Araçlarda kullanılan özel kablolar vardır, bu kabloların üretildiği fabrika vurulduğu için bu iki ana girdiden eksiklik olunca araç üretimi az oluyor."